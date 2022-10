Cum ar fi rezolvat Kate Middleton tensiunile dintre Prințul William și Camilla: “Există o prietenie acolo”

Kate Middleton ar fi cea care a ajutat la rezolvarea tensiunilor dintre Prințul William și soția tatălui său, Camilla. Prințesa de Wales s-ar fi înțeles bine de la început cu mama vitregă a soțului ei.

Un expert regal a vorbit despre rolul important pe care l-a avut Kate Middleton în relația Prințului William cu mama sa vitregă, , după căsătoria acesteia cu Regele Charles.

William și Kate aveau deja o relație de mai bine de doi ani atunci când tatăl lui s-a căsătorit cu Camilla, în 2005.

Prințul William nu a vrut să distrugă fericirea tatălui său, deși relația lui cu Camilla a avut un impact uriaș asupra mamei sale, regretata Prințesă Diana, decedată în 1997.

În plus, fratele mai mare al Prințului Harry s-ar fi temut că soția lui Charles ar putea să-i ia locul mamei sale.

Angela Levin susține că soția lui William a ajutat la aplanarea tensiunilor dintre el și Camilla. Prințesa de Wales s-ar fi inspirat chiar din viața ei de familie.

“Prințul William se temea foarte mult de Camilla. Își adora mama și nu voia ca cineva să îi ia locul.

Cred că a fost ajutat foarte mult de soția sa, Kate, pentru că ea provine dintr-o familie stabilă și iubitoare.

Dacă au existat certuri, au muncit din greu să treacă peste asta.”, a precizat Angela Levin, potrivit .

În perioada de dinaintea nunții cu Prințul William, din 2011, Camilla părea că încearcă să o “răsplătească” pe Kate Middleton pentru sprijinul acordat. Soția Regelui Charles ar fi ajutat-o cu câteva sfaturi pentru nunta care urma.

Mai mult, Kate Middleotn mergea adesea alături de Charles și Camilla să vadă lucrări de artă. Relația dintre ei părea să fie una foarte bună.

“Kate pleca adesea cu Charles și Camilla să vadă lucruri de artă. Există o prietenie acolo.

Se pare că ducesa a fost recunoscătoare pentru ceea ce i-a arătat Camilla și despre ce i-a spus înainte de a se mărita.”, a mai menționat expertul regal.

Ce spunea Camilla despre Kate Middleton

Camilla, pe atunci ducesă de Cornwall, avea o părere foarte bună despre Kate Middleton. Înainte de nunta ei cu Prințul William, soția Regelui Charles era foarte încântată.

“Kate este o fată drăguță. Suntem foarte norocoși. Aștept cu nerăbdare nunta. (…) Una dintre nepoatele mele este domnișoară de onoare. Are doar trei ani , dar se va bucura”, spunea Camilla în 2011, înainte de marele eveniment.

Anul trecut, Kate Middleton și Camilla, alături de Sophie, Contesa de Wessex și Prințesa Anne, au susținut-o pe Regina Elisabeta după decesul soțului ei, Prințul Philip.

“La scurt timp după ce prințul Philip a murit, ceea ce părea imposibil a devenit realitate.

Camilla a devenit una dintre cele patru femei care a încercat să o ajute pe Regină să se simtă mai puțin singură.”, scrie Angela Levin în cartea “Camilla, Ducess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort”.

Regele Charles și Regina Camilla, fotografie oficială alături de Prințul și Prințesa de Wales

Recent, Palatul Buckingham a lansat , alături de Camilla, devenită Regină Consoartă.

Cei doi au fost fotografiați alături de William și Kate, deveniți Prinț și Prințesă de Wales după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Fotografia a fost realizată la recepția de dinainte de .

Deși Camilla nu a fost privită cu ochi buni inițial, aceasta s-a integrat în familia regală și a fost acceptată atât de membrii acesteia, cât și de poporul britanic.

“Aducerea Camillei la bord – o femeie cu care Regina a refuzat să vorbească ani de zile și care fusese acuzată că a rupt căsătoria prințului Charles cu Diana, Prințesa de Wales – a fost un semn că ducesa de Cornwall a supraviețuit obstacolelor și insultelor și că, în cele din urmă, suverana a recunoscut că se bucură de compania ei și o acceptă așa cum este.”, a mai scris Angela Levin.