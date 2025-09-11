Cum ar putea ajunge polițiștii locali, legal, cameramani ”de profesie”. Cine va avea acces la filmarea cetățenilor fără consimțământul lor

O propunere legislativă depusă recent la Senatul României ar putea schimba radical modul în care polițiștii locali își desfășoară activitatea. Proiectul prevede ca aceștia să fie dotați cu dispozitive portabile de înregistrare audio-video, așa numitele bodycam-uri, menite să aducă mai multă transparență, dar și mai multă siguranță pentru agenți.

Polițiștii locali ar putea filma tot ce fac pe teren: poartă spre abuzuri sau și mai multă „siguranță și încredere”?

Potrivit actului normativ, polițiștii locali ar putea să înregistreze, fără consimțământul persoanelor vizate, intervențiile în spațiul public atunci când există suspiciuni rezonabile privind comiterea de fapte ilegale sau posibile tulburări ale ordinii publice.

Proiectul stabilește clar și momentele în care polițiștii locali vor fi obligați să activeze camerele. Printre acestea se numără: legitimarea și stabilirea identității unei persoane, conducerea la sediul , intervențiile ce implică forța fizică sau mijloacele de constrângere, dar și sau contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

Agenții vor trebui să pornească dispozitivul și în timpul oricărei acțiuni desfășurate în spațiul public în care există riscul apariției unor situații violente sau al tulburării ordinii și siguranței publice. Înregistrările pot fi păstrate maximum șase luni, cu excepția cazurilor în care fac obiectul unor anchete judiciare sau disciplinare.

Agenții de poliție, împiedicați de instanțe să folosească bodycam-uri

Eugen Tone, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, a declarat, pentru FANATIK, că inițiativa e așteptată de ani buni, căci și până acum agenții au folosit camerele, însă neexistând un cadru legal, înregistrările au picat în instanțele judecătorești.

„Este foarte necesară această inițiativă legislativă. Sunt de acord, pentru că polițiștii locali chiar au purtat camere până să vină unele instanțe care să ne spună că nu avem cadru legal să fim purtători de bodycam. Camera de filmat, pe lângă că te protejează pe tine ca polițist local, îi protejează și pe cetățeni. Au fost foarte multe cazuri în care se arunca vina de la unul la celălalt. Camera se folosește numai în timpul intervențiilor. Nu am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce au fost interzise până acum”, ne-a spus Tone.

Cine va avea acces la înregistrările audio-video cu cetățenii

Una din dilemele celor care privesc cu scepticism această lege este în ce măsură înregistrările ar putea fi folosite în mod abuziv de polițiști, mai ales dacă unii cetățeni ar putea fi surprinși în ipostaze compromițătoare care nu fac neapărat obiectul unei infracțiuni. Tone susține că înregistrările nu vor fi folosite decât cu scopul de a clarifica anumite situații și că ele pot înlătura orice suspiciune cu privire la comportamentul unui agent aflat în misiune.

„Au fost o serie de acuzații împotriva polițiștilor legate de abuzuri, de felul de a se adresa și de asta e binevenită ideea. Au fost cazuri de astfel de acuzații și sunt în continuare, iar în momentul vizionării unor înregistrări s-a constatat că a fost cu totul altceva”, ne transmite reprezentantul polițiștilor locali.

O altă temă sensibilă legată de această propunere legislativă este cine va avea acces la imagini. Legea prevede clar că doar persoanele autorizate pot viziona înregistrările, iar datele nu vor putea fi folosite în scopuri personale sau distribuite în spațiul public. „Accesul la înregistrări trebuie să îl aibă doar cel care folosește bodycam-ul. Sigur, vor fi desemnați oameni care vor stoca imaginile și numai aceia vor ști ce conțin acele imagini. Ca la orice cameră de supraveghere, accesul se dă în baza unei hotărâri de instanță sau la solicitarea Poliției Române cu ocazia unor cercetări. Doar atunci se pot pune la dispoziție, dar numai prin acte și proceduri oficiale. Nu vine oricine să vadă ce s-a întâmplat la fața locului și să folosească înregistrările în alte scopuri”, punctează Tone, pentru FANATIK.

„Logistică există deja”

Legat de resursele financiare și logistice privind gestionarea mecanismului, liderul de sindicat ne spune că aici nu există probleme, căci polițiile locale aveau deja achiziționate astfel de camere și e pus la punct tot know-how-ul, doar că nu au beneficiat și de un cadru legal clar.

„O mare parte din polițiile locale mari, și vorbesc aici de municipiile reședințe de județe aveau deja achiziționate acele bodycam-uri până la intervenția instanțelor, când au fost retrase. Ele funcționau, dar instanțele au considerat că folosirea lor este ilegală. Logistică există deja”, ne-a mai spus Tone.

Reprezentantul polițiștilor locali, despre posibilii contestatari ai proiectului: „Nu văd de ce cineva s-ar opune”

Deși proiectul are susținerea sindicatelor din poliție și a angajaților, trebuie luat în calcul faptul că proiectul, înainte de votare, s-ar putea trezi cu tot felul de amendamente. Problema respectării dreptului la viață privată ar putea stârni discuții în dezbaterile parlamentare, mai ales că vorbim despre filmarea cetățenilor fără consimțământ, chiar și în spațiul public.

Totuși, reprezentantul polițiștilor locali spune că e încrezător că legea va trece și că vor fi trecute și reguli foarte clare astfel încât cetățenii să nu se teamă de excesul de supraveghere. „Eu nu văd de ce cineva s-ar opune în Parlament, mai ales că avem regulamente clare privind stocarea imaginilor și felul în care sunt folosite. Dacă acest proiect nu va trece, nu voi înțelege. Din ce știu, propunerea a venit la solicitarea unor sindicate. Cine se va opune va trebui să argumenteze clar de ce se opune”, a încheiat Tone.