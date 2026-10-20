Cum ar putea ajunge Sorana Cîrstea la Turneul Campioanelor. Șansa de care poate profita românca

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Sorana Cîrstea (36 de ani) participă în această săptămână la turneul de la Ningbo, pentru ca apoi să mai joace la Tokyo și Hong Kong. Ea mai are o singură șansă pentru a ajunge la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea poate ajunge la Turneul Campioanelor

Șapte dintre cele opt locuri la ”finala” anului, care se va desfășura la Indian Wells în perioada 8-15 noiembrie, au fost acontate de Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina și Linda Noskova.

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Pentru ultimul bilet se luptă Karolina Muchova și Marta Kostyuk, dar cehoaica are cele mai mari șanse să fie prezentă la Turneul Campioanelor. Muchova nu joacă săptămâna aceasta, dar își va asigura locul la marea petrecere dacă jucătoarea din Ucraina nu va ajunge în finala de la Ningbo. Kostyuk este foarte probabil să prindă și ea tabloul principal, deoarece sunt șanse minime ca Svitolina să mai joace în acest an după ce .

Însă, lupta va continua pentru cele două rezerve care vor merge la Indian Wells. Iar aici este o bătălie extrem de strânsă în care se află și Sorana Cîrstea. Vestea bună este că poloneza Iga Swiatek, care pentru prima dată din 2020 a ratat calificarea la Turneul Campioanelor, a decis să pună punct acestui sezon și nu va merge în SUA ca rezervă.

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În aceste condiții, cea mai bine clasată jucătoare din România păstrează în continuare o șansă de a fi prezentă la ultimul turneu al anului. Pentru un loc ca rezervă la competiția de la Indian Wells, Cîrstea se luptă de la distanță cu Iva Jovic (SUA), Maja Chwalinska (Polonia), Diana Shnaider (Rusia), Elise Mertens (Belgia), Victoria Mboko (Canada), toate aflate deasupra sa în clasamentul WTA pe 2026, dar și cu Naomi Osaka (Japonia), Belinda Bencic (Elveția) și Alexandra Eala (Filipine), aflate sub ea în ierarhie.

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Avantajul Soranei Cîrstea față de rivale în drumul spre Turneul Campioanelor

Marele avantaj al Soranei Cîrstea, care este , îl reprezintă faptul că s-a înscris în acest final de an și la competițiile de la Tokyo și Hong Kong, iar rezultate bune i-ar aduce punctele necesare pentru a prinde un loc de rezervă la Turneul Campioanelor.

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Dacă toate jucătoarele implicate în acest ultim obiectiv pe 2026 și-au anunțat participarea la turneul din capitala Japoniei, programat în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie, la competiția de la Hong Kong, care va avea loc o săptămână mai târziu, nu s-au mai înscris decât Shnaider și Eala.