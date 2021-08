Cum ar putea arăta Afganistan după revenirea talibanilor la putere! Strategia Rusiei şi implicarea majoră a altei forţe mondiale

a venit la pachet cu o serie de mișcări ale talibanilor. A fost doar o problemă de câteva ore până când aceștia au început să pună presiune. Rămași fără adversari, talibanii au înaintat și au cucerit fără efort regiune după regiune. După ce a căzut Kandaharul, ținta a devenit capitala Kabul, o capitală care a arătat că nu era pregătită pentru o asemenea invazie.

Talibanii au pus stăpânire pe tot ce conta, președintele afgan a părăsit țara și imagini dramatice cu oameni care se agățau de roțile avioanelor au făcut înconjurul lumii. De altfel, din momentul în care Ashraf Ghani, șeful statului a fugit, situația s-a schimbat total în favoarea talibanilor.

Cum ar putea arăta Afganistanul după revenirea talibanilor la putere!

Despre Ghani s-a spus că a plecat din țară cu patru mașini și un elicopter burdușite cu bani. Culmea, pentru că nu a mai avut loc unde să îi pună, fostul președinte ar fi fost nevoit chiar să renunțe la capitalul pe care îl deținea în cash. Anunțul a fost făcut chiar de reprezentantul Rusiei la Kabul.

“Patru mașini erau pline de bani, au încercat să introducă o altă parte din bani într-un elicopter, dar nu toți au încăput. Și o parte din bani au rămas întinși pe asfalt”, a declarat Nikita Ishchenko, un purtător de cuvânt al Ambasadei Rusiei. De altfel, țara condusă de Putin pare să aibă un rol serios în viitorul apropiat în Afganistan.

Vă readucem aminte că URSS-ul a invadat Afganistanul în 1979 și războiul dintre cele două state a durat nu mai puțin de nouă ani de zile. Atunci s-au luptat cei din Partidul Popular Democrat din Afganistan, de orientare marxistă, grupare susținută de armata sovietică împotriva rebelilor islamiști mujahedini despre care s-a spus că au fost ajutați de mai multe țări, printre care și Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită sau Pakistan.

Ultimele trupe sovietice au fost retrase din Afganistan între 15 mai 1988 și 15 februarie 1989, cu puțin timp înainte de prăbușirea URSS. Culmea, din cauza costului mare și a inutilității politice finale ale conflictului militar, războiul din Afganistan a fost, deseori, asemănat cu cel din Vietnam în care au fost implicați americanii.

Ce strategie are Rusia în privința Afganistanului

În mod categoric, Afganistanul reprezintă încă o locație strategică pentru Rusia. De altfel, armata condusă de Vladimir Putin are o bază militară în vecinătatea Tadjikistanului. De altfel, chiar în timpul summitului mondial la care au participat Joe Biden și Vladimir Putin, la Geneva, în luna iunie, Rusia s-a opus ideii de redistribuire a trupelor americane din Afganistan către statele vecine din Asia Centrală.

“Le-am spus americanilor într-un mod direct că se vor schimba o mulțime de lucruri nu numai în percepția noastră asupra a ceea ce se întâmplă în acea regiune importantă, ci și în relațiile noastre cu Statele Unite“, a declarat atunci viceministrul de externe Sergei Ryabkov.

Între timp, ruşii n-au stat o clipă pe gânduri şi au transmis că nu se grăbesc deloc să-i recunoască pe talibani drept noua putere de la Kabul. Întreaga decizie va depinde de comportamentul pe care aceștia îl vor avea în perioada imediat următoare.

„Recunoașterea sau nerecunoașterea va depinde de comportamentul noilor autorități. Vom urmări cu atenție cât de responsabil vor guverna țara în viitorul apropiat. Drept urmare, conducerea rusă va trage concluziile necesare și va lua o decizie”, a transmis Zamir Kabulov, personaj implicat în problemele din această țară.

Cu toate acestea, rușii au precizat că iau și ei în calcul retragerea personalului din ambasada de la Kabul. „Unii dintre angajații noștri vor fi trimiși în vacanță sau evacuați în alt mod, pentru a nu crea tensiuni din cauza unei prezențe atât de mari”, a mai precizat Kabulov.

Cum ar putea ajunge Afganistanul o țară „made in China”

Surpriza vine însă din partea Chinei, o țară care împarte granița cu Afganistanul și investește puternic în sectoarele miniere și energetice ale acestei țării. Asiaticii au aici proiecte serioase și n-au stat prea mult pe gânduri în ciuda schimbării de putere.

Astfel, cu puțin timp înaintea izbucnirii nebuniei, guvernul chinez nu a ezitat și a invitat o delegație talibană la Beijing. Mai mult decât atât, în mai, în urma unui bombardament în apropierea unei școli de fete din Kabul, care a ucis zeci de copii, Ministerul de Externe al Chinei a dat vina pe Washington.

„Trebuie subliniat că recentul anunț brusc al SUA de retragere completă a forțelor din Afganistan a dus la o succesiune de atacuri explozive în toată țara, agravând situația de securitate și amenințând pacea și stabilitatea, precum și viața și siguranța oamenilor”, a transmis la acea oră purtătorul de cuvânt al ambasadei chineze.

Nu a durat mult până când regimul de la Beijing a anunțat că respectă voința și alegerea poporului afgan. Drept pentru care chinezii au transmis că speră acum ca talibanii reveniţi la putere să pună în aplicare promisiunile legate de asigurarea unei tranziții line a situației din Afganistan.

„Talibanii afgani au declarat că războiul din Afganistan s-a încheiat și vor negocia înființarea unui guvern islamic deschis și incluziv și vor lua măsuri responsabile pentru a asigura siguranța cetățenilor afgani și a misiunilor externe în Afganistan.

China speră că aceste declarații pot fi puse în aplicare pentru a asigura tranziția fără probleme a situației din Afganistan, pentru a reduce toate tipurile de terorism și acte criminale și pentru a permite poporului afgan să stea departe de război și să își reconstruiască frumoasa patrie”, a punctat acelaşi trimis al chinezilor.

Turcia, victimă colaterală

În ultimii ani, Turcia a primit cel mai mare număr de refugiați din orice țară din lume. Interesant este că cei mai mulți dintre ei provin chiar din din Siria și Afganistan. În prezent, estimările sugerează că între 500 şi 2.000 de afgani sosesc în Turcia în fiecare zi.

Actuala situaţie ar putea dubla cifrele mai ales că Departamentul de Stat a anunțat că unii afgani care fug din calea talibanilor ar putea solicita azil în SUA după ce au așteptat inițial 12-14 luni într-o țară terță.

Oficialii americani au menționat că o posibilă rută din Afganistan către Statele Unite s-ar putea face prin Turcia. Ministerul turc de externe a numit-o „o decizie iresponsabilă”. „Dacă Statele Unite vor să ducă acești oameni în țara lor, este posibil să-i transfere direct în țara lor cu avioane.

Nimeni nu ar trebui să se aștepte ca națiunea turcă să suporte povara crizelor migraționale trăite ca urmare a deciziilor țărilor terțe din regiunea noastră”, au transmis turcii

De ce s-au retras americanii din Afganistan

La aproape 20 de ani de la , lovitură care a declanșat „războiul pentru totdeauna” al SUA, trupele americane au ieșit din Afganistan, lăsând în urmă un vid pe care talibanii au reușit să pună stăpânire. Interesant este că fiecare președinte american de la George W. Bush și până în prezent s-a angajat să pună capăt războiului din Afganistan.

De la vorbe până la fapte drumul a fost unul lung și nimeni nu a realizat pasul. În aprilie, Joe Biden a explicat că trupele americane vor ieși din Afganistan cu misiunea îndeplinită. Au urmat luni de zile în care aceștia s-au retras lăsând în urmă arme și parteneri locali.

Joe Biden nu a ezitat și a transmis că SUA a mers în Afganistan pentru a se răzbuna pe cei care au atacat naţiunea la 11 septembrie 2001. Și cam atât. “Am mers în Afganistan pentru a ne răzbuna pe cei care ne-au atacat. Nu exista un acord care să susţine protejarea forţelor noastre după 1 mai. Misiunea noastră nu a fost să construim naţiunea. Ne-am dus în Afganistan acum aproape 20 de ani cu scopuri clare, să ne răzbunăm pe cei care ne-au atacat la 11 septembrie 2001 şi să fim siguri că al-Qaeda nu va folosi afganii ca bază de atac împotriva noastră.

Am făcut asta. Nu am renunţat la prinderea lui Osama bin Laden şi l-am prins. Misiunea noastră nu a fost niciodată să construim o naţiune, să creăm o democraţie. Îmi susţin decizia…Mereu am promis poporului american că voi fi sincer.

Adevărul este că lucrurile s-au petrecut mai repede decât am anticipat, aşa că liderii politici din Afganistan au renunţat şi au fugit din ţară, armata afgană a eşuat, uneori fără să încerce să lupte. Nu exista nicio şansă ca într-un an, cinci sau 20 prezenţa americanilor acolo să facă vreo diferenţă. Este greşit să ceri acest lucru trupelor americanilor, când afgani nu fac asta. Câte generaţii de fiice şi fii americani să mai trimitem în Afganistan?”, a spus Biden.