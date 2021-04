Cum ar putea arăta clasamentul WTA după turneul de la Stuttgart. Simona Halep nu are puncte de apărat și ar putea să profite

Simona Halep va debuta joi la WTA Stuttgart 2021 și o va înfrunta pe învingătoarea dintre Marie Bouzkova (56 WTA) și Marketa Vondrousova (20 WTA). Românca a recunoscut că nu este în cea mai bună formă, dar pe de altă parte are bye în primul tur și ar avea doar patru meciuri de jucat pentru primul titlu din 2021.

În plus, Simona Halep nu are nici presiunea punctelor de apărat. Nu a jucat la ultima ediție a competiției, în 2019. Turneul din 2020 a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel că Simona și-ar putea asigura 470 de puncte în plus în clasamentul WTA, în cazul în care se impune în acest an.

Pe de altă parte, Naomi Osaka a ales să nu joace la Suttgart în acest an, astfel că nu își va putea apăra semifinala din 2019, când abandona înaintea partidei cu Anett Kontaveit. Asta înseamnă că Osaka va pierde 180 de puncte la actualizarea care se va face pe 26 aprilie.

Simona Halep se apropie la 465 de puncte de Naomi Osaka, locul 2 WTA, în cazul în care va câștiga turneul de la Stuttgart

Conform clasamentului publicat de WTA pe 19 aprilie, Simona Halep are de recuperat 1020 de puncte față de a doua clasată, Naomi Osaka. Un eventual succes la Stuttgart ar aduce-o pe româncă la doar 465 de puncte în spatele niponei.

Ashleigh Barty 9285 * Naomi Osaka 7800 Simona Halep 6965 * Sofia Kenin 5915 * Elina Svitolina 5750 * Bianca Andreescu 5265 Aryna Sabalenka 5085 * Serena Williams 4850 Karolina Pliskova 4660 * Kiki Bertens 4405

* Jucătoare prezente la WTA Stuttgart 2021

Cu un avans de 1050 de puncte față de Sofia Kenin, jucătoarea clasată pe locul patru în clasamentul WTA, Simona Halep nu riscă să își piardă locul pe podium. Chiar și în cazul în care este eliminată încă de joi de la Stuttgart. Iată cânte puncte se obțin la Stuttgart, în funcție de faza în care ajunge fiecare jucător.

Cum se punctează la Stuttgart, turneu la care Simona Halep este singura româncă prezentă. Cîrstea și Bogdan, la Istanbul

turul 1 – 1 punct

turul 2 – 55 puncte *

sferturi de finală – 100 puncte

semifinale – 185 puncte

finală – 305 puncte

titlu – 470 de puncte

* jucătoarele care au bye în primul tur primesc doar 1 punct pentru prezența în turul 2.

În funcție de rezultatele pe care le vor obține la Stuttgart, punctajele jucătoarelor de top 10 se adaugă la clasamentul prezentat mai sus, de pe care au fost scoase punctele din 2019. În cel mai rău scenariu pentru ea, Simona Halep poate rămâne cu un avans de doar 680 de puncte față de locul 4, ocupat de Sofia Kenin.

Simona Halep este singura jucătoare din România prezentă pe tabloul principal la WTA Stuttgart. În vreme Sorana Cîrstea și Ana Bogdan sunt prezente la turneul WTA 250 de la Istanbul. Restul româncelor din top 200 nu joacă în această săptămână.

