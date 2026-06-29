Sport

Cum ar putea arăta finala CM 2026. „Ei au culoarul cel mai bun”. Naționala pe care nimeni nu o bagă în seamă

Mitică Dragomir analizat programul fazelor eliminatorii de la CM 2026 și a făcut o profeție pentru marea finală. Care națională are cel mai ușor traseu.
Andrei David
29.06.2026 | 19:46
Cum ar putea arata finala CM 2026 Ei au culoarul cel mai bun Nationala pe care nimeni nu o baga in seama
EXCLUSIV FANATIK
Cine crede Mitică Dragomir că se califică în finala CM 2026. Foto: colaj Fanatik
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În direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a analizat tabloul fazelor eliminatorii de la CM 2026 și și-a ales favorita. Ce semifinale și-ar dori, pe cine vede în finală și de unde ar putea apărea surpriza la acest turneu final.

Cine se califică în finala CM 2026. Previziunea lui Dumitru Dragomir

Grupele CM 2026 s-au terminat, se știu cele 32 de echipe care au avansat în fazele eliminatorii, ba chiar o parte din meciurile din 16-imi s-au jucat deja. Favoritele la trofeu intră în scenă după ce și-au aflat traseul spre finală. Pe o parte a tabloului sunt Franța, Spania, Portugalia, Germania și Olanda. În cealaltă jumătate, se află Argentina, Brazilia și Anglia.

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„Începe să fie frumos de acum. Culoarul cel mai bun îl are Argentina. Cu Brazilia numai în finală se poate întâlni… sau în semifinale. Convingerea mea că una dintre Brazilia și Argentina va ajunge cu Franța sau Spania”, a prezis Mitică Dragomir, în exclusivitate pentur FANATIK.

Cine poate fi surpriza CM 2026. De ce nu trebuie scoasă Spania din calcule

Dincolo de cele patru favorite, pe fiecare parte a tabloului sunt echipe puternice, echipe care pot da calculele peste cap. Iar Dumitru Dragomir a precizat care crede că poate fi naționala repectivă. „Eu spun că și Anglia are o șansă. Nu mare, dar are o șansă”.

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Oricum, așteptările sunt mari. „Acum încep să și joace. Nu lua ca etalon primul meci al Spaniei. Nu-ți amintești, acum patru ani, Arabia Saudită a bătut Argentina și Argentina s-a dus până la capăt”, a precizat Mitică Dragomir. Pentru cei care nu-și mai amintesc, la Mondialul din Qatar, Argentina a pierdut 1-2 cu Arabia Saudită în primul meci de la turneu, după ce deschisese scorul. Ulterior, sud-americanii au mers până în finală, pe care au câștigat-o în fața Franței.

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Și, pentru că am amintit de naționala condusă de Didier Deschamps, „Franța e foarte tare!”, a recunoscut și Mitică Dragomir. „Aș dori să văd un meci Spania – Franța”, a continuat acesta. Însă, pe această jumătate de tablou, nu anticipează nicio surpriză. „ Germania nu mai are… Pe Olanda n-o văd departe. Nici Portugalia. Cristiano e fotbalist. Dar Messi e genial!, a încheiat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Nu înainte de a dezvălui pe cine vede campioană mondială anul acesta: „Franța!”.

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Pe cine vede Dumitru Dragomir în finala CM 2026

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