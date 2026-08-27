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Universitatea Craiova are joi seară o misiune uriașă în Armenia, unde va lupta pentru calificarea în faza principală din Europa League, după 1-1 înregistrat în turul cu Ararat-Armenia. Înaintea duelului decisiv de la Erevan, însă, calculele au scos la iveală un scenariu cât se poate de surprinzător pentru olteni, care ar putea privi cu alți ochi și varianta Conference League.

Paradoxul cifrelor pentru Universitatea Craiova: mai puține meciuri, dar un coeficient mai bun!

Miza financiară a unei calificări în Europa League este uriașă pentru Universitatea Craiova. Competiția oferă venituri mai mari și, în plus, oltenii ar avea de disputat opt meciuri în faza principală, față de doar șase în Conference League. De asemenea, numele posibilelor adversare care ar putea ajunge pe „Ion Oblemenco“ nu poate decât că creeze și mai mult entuziasm în rândul suporterilor.

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Totuși, atunci când vine vorba despre coeficient și perspectivele sportive, calculele arată o situație surprinzătoare. În urma a 10.000 de simulări, . În scenariul Europa League, proiecția indică un viitor coeficient pe cinci ani de 26.779, în timp ce coeficientul acumulat în actualul sezon ar ajunge la 3.779.

Dacă oltenii ar continua, însă, în Conference League, cifrele estimate cresc la 26.976 pentru coeficientul pe cinci ani și 3.976 pentru sezonul în curs. Ceea ce denotă, după cum se vede, un plus evident pe competiția a treia europeană! Diferența nu este, totuși, una uriașă, însă concluzia este cât se poate de interesantă. Practic, , deși ar avea la dispoziție cu două meciuri mai puțin pentru a aduna puncte.

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Explicația ține și de nivelul adversarilor. În Conference League, campioana României ar avea, teoretic, parte de o opoziție mai accesibilă, ceea ce i-ar putea oferi șanse mai mari să adune victorii și puncte. La nivel financiar, Europa League rămâne varianta mai atractivă, inclusiv prin cele două partide suplimentare și diferențele importante de bani, însă, din punct de vedere strict sportiv, calculele creează un paradox uriaș.

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3.779 ar fi coeficientul acumulat de Universitatea Craiova în acest an, în scenariul Europa League

ar fi coeficientul acumulat de Universitatea Craiova în acest an, în scenariul Europa League 3.976 ar fi coeficientul acumulat de Universitatea Craiova în acest an, în scenariul Conference League

ar fi coeficientul acumulat de Universitatea Craiova în acest an, în scenariul Conference League 10.500 este coeficientul Universității Craiova la startul sezonului european

De ce este important ca Universitatea Craiova să facă un coeficient cât mai bun în acest sezon

Universitatea Craiova are în prezent un coeficient UEFA de 11,500, iar fiecare rezultat european din acest sezon poate împinge campioana României tot mai aproape de o poziție privilegiată în viitoarele trageri la sorți. Coeficientul de club este cel care contează la stabilirea capilor de serie, iar UEFA îl folosește pentru a decide poziționarea echipelor la tragerile la sorți din competițiile europene.

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În sezonul trecut, Craiova a acumulat 5.000 puncte de coeficient, iar în actuala stagiune a strâns deja 2,500 de puncte, astfel că este sigură că va depăși performanța europeană precedentă. Mai important este, însă, ce urmează. În sezonul trecut, Știința a avut un parcurs bun în faza principală a Conference League și a încheiat cu 7 puncte, iar dacă echipa lui Filipe Coelho reușește să adune mai multe puncte în actuala ediție, câștigul ar fi dublu: Craiova va ajunge în primăvara europeană, iar în același timp își poate îmbunătăți serios coeficientul pentru următoarele sezoane.

Miza este uriașă, mai ales în perspectiva unei eventuale reveniri în Champions League. Dacă Universitatea va câștiga din nou campionatul României și își va îmbunătăți coeficientul, poate intra în tururile preliminare cu o poziție de start mult mai bună. În acest moment, coeficientul de 11,500 îi permite să fie cap de serie inclusiv în turul al treilea al Ligii în anumite scenarii, însă pentru a visa serios la statutul de cap de serie în play-off-ul Champions League, Craiova trebuie să urce mult mai sus.

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Cifrele din această vară arată foarte clar diferența. În play-off-ul Champions League din 2026/27, ultima echipă cap de serie din Champions Path a fost AEK Atena, cu 24,000 de puncte. Practic, acesta a fost pragul pentru urna favoriților. Craiova ar avea nevoie, așadar, să se apropie de această bornă pentru ca statutul de cap de serie în ultima rundă preliminară să devină o perspectivă reală.

11.500 este coeficientul european la zi al Universității Craiova

este coeficientul european la zi al Universității Craiova 2.500 de puncte a acumulat Craiova în acest sezon european

Programul morții în Europa League! Leverkusen, Juventus și englezii, printre adversarii care pot apărea în calea Craiovei.

Dacă Universitatea Craiova se califică în Europa League, va avea de disputat opt meciuri, câte două împotriva adversarilor din fiecare dintre cele patru urne valorice. Proiecțiile actuale oferă deja o imagine asupra scenariului de coșmar pe care îl pot avea oltenii.

O variantă extrem de dificilă ar putea însemna dueluri cu Bayer Leverkusen și Juventus/Milan din prima urnă, urmate de adversari precum Steaua Roșie Belgrad și Salzburg din urna a doua. Din urna a treia, două formații din Premier League, Crystal Palace și Bournemouth, ar transforma programul într-unul infernal, în timp ce Beșiktaș ar putea fi unul dintre numele grele întâlnite din ultima urnă.

Posibil „program al morții” pentru Universitatea Craiova în Europa League:

Bayer Leverkusen/Benfica

Juventus/Milan

Steaua Roșie Belgrad

Salzburg

Crystal Palace

Bournemouth

Beșiktaș

Trabzonspor

Chiar și în cel mai dificil scenariu, Universitatea Craiova ar avea parte de o experiență europeană extraordinară, însă șansele de a strânge puncte importante pentru coeficient ar deveni, evident, mult mai mici.

Atalanta, Ajax și Copenhaga, „greii“ din Conference League. Cum ar arăta cea mai grea variantă pentru Craiova

Conference League are o structură ceva mai diferită în comparație cu Europa League. Universitatea Craiova ar disputa șase meciuri și ar întâlni câte un adversar din fiecare dintre cele șase urne valorice. Chiar dacă nivelul general al competiției este mai accesibil, nici aici oltenii nu ar fi feriți de nume grele. Atalanta, una dintre cele mai puternice echipe proiectate în competiție, ar putea reprezenta cel mai dur adversar din prima urnă, în timp ce FC København, Ajax, Brighton sau Getafe sunt alte nume care ar putea transforma traseul într-unul extrem de complicat.

Posibil „program al morții” pentru Universitatea Craiova în Conference League:

Atalanta/Ajax

FC København

Brighton

Getafe

FC Nordsjælland

Mjällby

Diferența față de Europa League este, însă, evidentă. Chiar și o variantă foarte grea în Conference League pare, pe hârtie, mai abordabilă decât un traseu de coșmar în a doua competiție continentală.

De la vis la realitate! Cele mai accesibile variante pentru Universitatea Craiova

La polul opus se află scenariile care le-ar putea oferi oltenilor o șansă reală să facă puncte multe și să își îmbunătățească serios coeficientul european. În Europa League, chiar și cea mai accesibilă variantă ar rămâne una extrem de dificilă, având în vedere nivelul competiției. Adversari precum AZ Alkmaar, Slovan Bratislava, LASK sau Sabah ar putea reprezenta, în proiecțiile actuale, o variantă mai favorabilă pentru Universitatea Craiova.

Posibil program accesibil pentru Universitatea Craiova în Europa League:

AZ Alkmaar

Olympiakos

Slovan Bratislava

Sparta Praga

LASK

Jagiellonia

Torreense

Sabah

În Conference League, însă, posibilitatea unui traseu favorabil devine mult mai interesantă. Oltenii ar putea evita numele mari și ar putea întâlni adversari împotriva cărora șansele de a obține puncte și a avansa în competiție ar crește considerabil.

Posibil program accesibil pentru Universitatea Craiova în Conference League:

Braga

Gent

Pafos

Lincold Red Imps

Riga

Egnatia

Bineînțeles, toate aceste scenarii sunt construite pe baza proiecțiilor actuale și a unei simulări realizate de FANATIK, iar componența finală a urnelor poate fi influențată de rezultatele ultimelor meciuri din play-off. Cert este, însă, că paradoxul rămâne unul spectaculos: Universitatea Craiova poate pierde lupta pentru Europa League și, totuși, să își creeze un context mai bun pentru a câștiga puncte, a urca în coeficient și a construi pentru viitor în Conference League.