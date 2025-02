Cum ar reacționa Daniela Gyorfi dacă fiica ei și-ar dori să facă Onlyfans, când va deveni majoră: ”Asta i-am spus”

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai moderne și deschise vedete din showbizul românesc, fiind printre primele femei care și-a făcut intervenții estetice. Ca să nu mai vorbim de look-ul mereu la modă și ușor extravagant, dar apreciat în domeniul în care profesează. Însă, când vine vorba de fiica, ei, lucrurile sunt puțin diferite. Se transformă și devine, după cum spune chiar ea, o mamă ușor comunistă.

Ce i-ar spune Daniela Gyorfi, fiicei ei, Maria, despre OnlyFans?

Interpreta de muzică de petrecere, Daniela Gyorfi, dezvăluie, pentru FANATIK, . Având în vedere vârsta fiicei ei, devenind curând o adolescentă, aceasta este de părere că Maria nu ar fi tentată să facă asta. În primul rând pentru că nu duce lipsă de nimic din punct de vedere material, și, de asemenea, pentru că au educat-o astfel încât, cartea să fie pe primul loc în viața ei.

„Dacă ne raportăm la cei care fac OnlyFans, cred că asta ține de ceea ce își dorește fiecare. Nu poți acum să spui unei fete sau unui băiat, ce să facă sau să nu facă, dacă el așa se regăsește. Fiecare face ceea ce crede pentru el. Eu personal, pentru Maria, pentru că am și o fată de 14 ani mâine poimâine, i-am spus așa: ai carte, ai parte. Asta nu înseamnă că blamez fetele care fac, știu eu, tot felul de lucruri. Dacă așa consideră pentru ele, dacă asta le avantajează.

Eu tint să cred că trebuie să te realizezi în viață, în primul rând prin carte, că asta face diferența. Trebuie să fii și deșteaptă, nu doar frumoasă. Când deschizi gura, dacă nu știi ce vorbești, e nasol.

Îmi e greu să cred că un copil ca Maria, care, mă rog, are niște exemple în casă, poate să facă așa ceva. Asta nu înseamnă că este rău, mă repet. Dar Maria, de exemplu, acum este la Olimpiadă. Este o fată care are o situație decentă, față de mine care am fost săracă lipită pământului. Maria are o casă, are ce vrea ea, învață, are bursă. Nu se știe ce îți oferă viitorul, dar nu cred că ar veni ea cu așa ceva.”, a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru FANATIK.

Maria îi „fură” Danielei Gyorfi din dulap?

, cu fustițe și bluzițe mulate. Asta pentru că, este de părere că trebuie să fii stilată de la vârstă fragedă, nu la bătrânețe când corpul nu îți mai permite. Cele două, prietene fiind, au ajuns să-și împrumute, momentan, încăltările sport. Deși, Daniela este conștientă că va veni o zi când toate ținutele de scenă vor fi de interes pentru fiica ei.

„Deocamdată este mică, dar eu încurajez fetele, nu neapărat să se îmbrace provocator la modul, nu știu, dezbrăcate total. Eu sunt artistă și de la asta am pornit. Eu nu sunt un om care mă duc la un job normal și mă duc în fundul gol, eu merg pe scenă. Dar pentru o fată e foarte mișto să poarte o fustă scurtă, să poarte mulat, dacă îi permite și corpul să se îmbrace așa. Dacă nu te îmbraci când ești tânăr, cu un stil, frumos, când să o faci, la 80 de ani?!

Maria nu se îmbracă exagerat. Acum purtăm amândouă aceiași număr la pantofi, 37. Suntem amândouă foarte cool, că ne luăm lucruri moderne. Văd că ușor, ușor, mai vrea câte ceva de la mine. Eu o încurajez. Îmi mai spune, mami, uite, asta să nu o dai că o vreau eu când o să fiu mare. Vorbesc de ceva mai excentric, mai colorat, mai nu știu cum.”, a precizat Daniela.

„O să-mi iau hate, dar când ai aproape 14 ani, nu poți să te dai de 18 ani”

Deși o răsfață pe fiica ei cu unele creme sau parfumuri, Daniela Gyorfi, totuși nu dorește să depășească limitele vârstei. Consideră că la 14 ani, Maria trebuie să se comporte și să se poarte ca atare și, crede că nu este cazul să se dea mai mare.

Când vine vorba de băieți, interpreta se simte puțin mai sensibilă, asta pentru că, se vede multe în jurul ei, și de asemenea, este conștientă că există multe riscuri la vâsta aceasta, a adolescenței.

„În privința make-up-ului și a lucrurilor la față, i-am luat eu din America niște creme de la Victoria’s Secret. Îi plac cremele, îi place să miroasă frumos. Folosește scrapuri.

În rest, nu își pune nici unghii, nici nu își dă cu rimel, nici nu își dă cu ruj. Îi mai cumpăr niște parfumuri, dar nimic scump, nimic extravagant, pentru că este clasa a șaptea și consider că, din punctul meu de vedere, este mică.

Nu știu, acum poate sunt depășită. O să-mi iau hate, dar când ai aproape 14 ani, nu poți să te dai de 18 ani. Lasă totuși, an cu an, ca să te bucuri de câte ceva.

Deocamdată se focusează pe școală din ceea ce văd eu, dar am întrebat-o: dacă ar fi să vorbești cu un băiat, ce faci? Cum discuți tu în clasă? Că are și băieți în clasă, are și fete. Îți dai seama că mă gândesc și eu la multe.

Daniela Gyorfi: „Dacă ai o relație nepotrivită cu un băiat, la anii nepotriviți, ai consecințe și nu este minunat ca la 15-16 ani să naști”

Ea mi-a zis că vorbesc despre ce a scris la Olimpiadă. Ce discuții să ai cu un băiat când îți spune o fată așa ceva? Adică mi-a spus, mami, trebuie să mă respecte. Trebuie să știi să vorbească cu o fată. Deocamdată sunt prea mică. Așa că poate simpatizez sau asta. Dar nimic în rest.

Știu că unii 14 ani deja vorbesc de lucruri mai serioase. Dar eu i-am explicat de când a intrat în rândul domnișoarelor, că de acum viața s-a schimbat.

Uite, cu George am avut niște discuții și cu ea, foarte deschise și foarte normale pentru timpurile astea. Cum a vorbit și mama cu mine, deși eu am o grămadă de ani, dar mama a fost foarte deschisă.

Atunci am înțeles că dacă ai o relație nepotrivită cu un băiat la anii nepotriviți, ai consecințe și nu este minunat ca la 15-16 ani să naști sau să ai altfel de probleme. Și dacă se întâmplă, doamne ferește, i-am explicat și eu și George, că singurii care putem să o ajutăm cu adevărat suntem noi. Oricând, la orice oră, se poate baza pe mine.”, a încheiat, Daniela Gyorfi, pentru FANATIK.