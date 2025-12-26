Cum ar trebui să fie președintele României? Românul care a împlinit 100 de ani are răspunsul corect. „Ce exemplu dai tu?”

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a avut un invitat cu adevărat special la FANATIK EXCLUSIV, pe domnul Ion Ionescu, un român care a depășit de curând bariera a 100 de ani de viață. Un om cu multă experiență, care a acceptat să creioneze portretul unui președinte ideal pentru România.

Cine este românul în vârstă de 100 de ani care știe cum ar trebui să arate președintele României

Chiar dacă numele nu spune prea multe și pare mai degrabă unul trecut ca model de completare a formularelor – Ion Ionescu –, purtătorul său are, însă, multe de spus.

A intrat în „câmpul muncii” de la o vârstă fragedă, 12-13 ani după cum ne-a povestit, a devenit economist și, la apogeu, era însărcinat să semneze, în numele României, contracte în diferite state din toate colțurile lumii. „Am ajuns până în Australia și Noua Zeelandă”, a mărturisit Ion Ionescu la FANATIK EXCLUSIV. Și asta se întâmpla în regimul comunist, o perioadă în care nu oricine trecea granițele tării.

Cu deja peste 100 de ani de viață, cu experiența sa, Ion Ionescu a văzut, a trăit și a învățat multe. Este genul de om capabil să dea sfaturi, om care ar trebui ascultat.

Portretul președintelui ideal pentru România, creionat de românul de 100 de ani

La FANATIK EXCLUSIV, domnul Ion Ionescu a venit alături de Cei doi se cunosc de la începutul anilor 1990, iar „Fălcosul” a fost cel care a insistat pentru prietenul său. Și, odată ajuns în emisiune, „omul-secol” a fost, fără doar și poate, un invitat cu adevărat special. Domnia sa a vorbit despre fotbal, despre istoria pe care el însuși a trăit-o, despre regimurile politice din România – născut pe 30 noiembrie 1925, Ion Ionescu a prins trei regi, dar și toată perioada comunistă, Revoluția și tot ce a urmat până astăzi.

Monarhie, comunism și democrație. Le-a simțit pe propria piele pe toate. Și știe cum ar trebui să fie conducătorul țării. „ – și nu numai al României, al unei țări de 20 de milioane de locuitori – trebuie să fie un om de 65 de ani, chiar de 70, cu multă experiență în spate, cu ceva de spus! Restul nu mă interesează. La fel și un prim-ministru”, a explicat Ion Ionescu la FANATIK EXCLUSIV.

„Președintele trebuie să fie o personalitate! Iar primul ministru trebuie să fie un om pregătit!”

Centenarul invitat a dat exemplul Italiei. „Eu mă uit la italieni… Meloni (n.r. – premierul Giorgia Meloni) este o puștoaică, nu? Dar președintele Italiei este un om cu părul alb”. Într-adevăr, față de dumnealui, Giorgia Meloni este o puștoaică la cei 49 de ani. Iar președintele Sergio Mattarella are într-adevăr părul alb, la cei 84 de ani și jumătate.

Revenind la primul om în statul român, Ion Ionescu este de părere că acesta ar trebui să aibă experiență de viață. „Altfel ce exemplu poți să dai tu? Președintele trebuie să fie o personalitate! Iar primul ministru trebuie să fie un om pregătit!”, a decretat românul de 100 de ani.