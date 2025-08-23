Cum ar vota ucrainenii dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale. Candidatul surpriză care i-ar putea lua locul lui Zelenski

Un sondaj de opinie efectuat recent arată cum ar vota ucrainenii dacă duminică ar avea loc alegeri prezidențiale. Actualul lider al statului, Volodimir Zelenski, s-ar clasa pe primul loc, dar un candidat surpriză îl urmează la mică distanță. Iată ce arată datele sondajului, potrivit .

Candidații pe care i-ar vota ucrainenii dacă ar avea loc alegeri prezidențiale

Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina s-ar organiza în această perioadă, președintele Volodimir Zelenski și fostul comandant suprem al armatei, Valeri Zalujnîi, s-ar clasa în turul al doilea, conform sursei citate. Mai exact, actualul lider ucrainean ar obține 31% dintre voturi, iar Zalujnîi 25 la sută. Aceștia ar fi urmați de fostul președinte Petro Poroșenko (6%), șeful serviciilor secrete Kirilo Budanov (5%) și Dmitro Razumkov (4%).

În prezent, , după ce în luna februarie a anului trecut a fost demis din funcția de șef militar. Decizia președintelui Volodimir Zelenski a fost anunțată după ce între cei doi ar fi apărut tensiuni cu privire la războiul cu Rusia.

Încă de atunci au apărut informații potrivit cărora președintele Ucrainei ar fi fost deranjat inclusiv de popularitatea lui Zalujnîi, considerându-l o amenințare . În vestul Ucrainei, nivelul de sprijin pentru Volodimir Zelenski și pentru fostul comandant Zalujnîi, este egal, fiecare obținând 27%.

Ce cred ucrainenii despre activitatea președintelui Volodimir Zelenski

În rândul ucrainenilor cu vârsta de peste 50 de ani, Zelenski înregistrează un avantaj ușor față de Zalujnîi, 31% dintre respondenți declarându-se susținători ai președintelui, față de 30% pentru Zalujnîi. La întrebarea „Susțineți activitatea președintelui Volodimir Zelenski?”, 33% dintre ucraineni au afirmat că îl susțin ferm, 32% că îl sprijină într-o oarecare măsură, în timp ce 16% au declarat că nu îl susțin sau îl sprijină doar parțial.

Interesant este și modul în care ucrainenii ar vota pentru partide. Dacă Zalujnîi ar înființa o formațiune politică, 22% dintre ucraineni și-ar exprima sprijinul pentru aceasta. Pe de altă parte, Blocul Zelenski ar fi votat de 14% dintre respondenți. Pe următoarele locuri de clasează Partidul Azov (8%), Solidaritatea Europeană (8%) și partidul lui Budanov (7%).