Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării

De-a lungul timpului, în România, iar Marcel Răducanu, unul dintre fotbaliștii emblematici ai anilor ’70-’80, a acceptat o sumă de bani pentru a pierde un meci cu Universitatea Cluj, însă a fost prins în fapt și filmat.

Cum truca Steaua meciurile pe vremea lui Ceaușescu

În cadrul emisiunii „Oldies But Goldies”, într-o discuție despre Marcel Răducanu, Andrei Vochin a povestit un episod în care fostul fotbalist al Stelei, care a fugit ulterior din țară și a jucat pentru Borussia Dortmund, a primit o sumă de bani pentru a truca un meci contra Universității Cluj.

Această practică era destul de des întâlnită în acele vremuri. Practic, jucătorii echipei primeau plicuri cu bani pentru a nu-și da interesul într-un meci anume, ca în final să piardă partida, fără a ridica suspiciuni:

„Marcel Răducanu a fost contactat în 1980-1981 de conducerea celor de la Universitatea Cluj pentru a vinde un meci. Asta, din acele dosare, se vede că nu era un lucru ieșit din comun, pentru că la Steaua se vindeau cam multe meciuri. Atunci, cei de la Steaua, știind că se întâmplă lucrurile astea, inclusiv ei au orchestrat acțiuni de verificare de genul ăsta.

Ei bine, Marcel Răducanu a fost contactat și i s-au propus 15.000-20.000 de lei. El a acceptat, iar Universiatea Cluj a câștigat cu 3-0. Răducanu a luat nota șase. Eu nu am văzut meciul, doar că apoi este chemat în Parcul Operei din București și i se oferă un plic cu bani, dar în același timp este filmat. Filmul respectiv ajunge la Ministrul Apărării, la Constantin Olteanu. În mod normal, la ce jucători erau în echipa aia, nu era normal să piardă atât de multe meciuri”, a explicat Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Marcel Răducanu, prins în fapt. Care a fost cea mai mare temere a sa

După ce a fost surprins și filmat în timp ce lua plicul respectiv cu bani, fostul fotbalist a fost chemat în biroul Ministrului Apărării pentru a da explicații. Constantin Olteanu ocupa atunci acea funcție și primise ordin de la Valentin Ceaușescu să găsească cauzele inexplicabile pentru care echipa pierdea atât de multe meciuri. Fostul fotbalist a explicat că cel mai mult se temea să nu fie șantajat ulterior cu filmarea respectivă:

„El e chemat la Olteanu în birou, buletinele celor doi care i-au dat banii sunt puse pe birou și îl întreabă: «Îi cunoști pe ăștia doi?» El spune că nu. Se opresc luminile și pornește filmarea. El recunoaște, după care l-au pus să aducă banii înapoi. Dar el spune un lucru, care-l înduioșează pe Olteanu. «Știți că acum câteva luni m-a căutat profesorul Ion Veionescu de la Timișoara ca să-mi propună 7.000 de lei ca să nu câștigăm meciul cu ei?». Cumva, cu asta s-a salvat. Acel film a rămas acolo. Mi-a spus Marcel Răducanu că îi era frică că ar putea oricând să-l șantajeze și să folosească acel videoclip împotriva sa”, a mai povestit Andrei Vochin.

În ce perioadă a evoluat Marcel Răducanu pentru Steaua

Marcel Răducanu a fost îndrăgit de foarte mulți fani pentru tehnica sa ieșită din comun, însă în vestiarul Stelei nu s-a putut impune niciodată ca un fotbalist crucial, precum Ion Dumitru sau Anghel Iordănescu, care dețineau supremația. Tocmai din această cauză el și-a dorit foarte mult să fugă în străinătate, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Cu toate acestea, Marcel Răducanu a adunat destul de multe partide pentru echipa bucureșteană. În cei 9 ani pe care și i-a petrecut pe Ghencea, fostul mijlocaș ofensiv a jucat 229 de meciuri și a înscris de 94 de ori. În 1981 el a părăsit ilegal țara