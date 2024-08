Cum arată acum Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la „Dansez pentru tine”. Cu ce se ocupă în prezent

Adriela Morar, fosta concurenta de la “Dansez pentru tine”, Cum își câștigă acum banii, după aproape 20 de ani de la terminarea emisiunii.

Cu aproape două decenii în urmă, o tânără pe nume Adriela Morar a atras atenția întregii țări când a participat la emisiunea “Dansez pentru tine” alături de Smiley. Povestea ei de viață și dorința de a-și susține financiar părinții surdo-muți a emoționat publicul și juriul deopotrivă. Cu ce se ocupă în ziua de azi, după atâția ani?

În anul 2006, la vârsta de 20 de ani, Adriela a pășit pe scena competiției de dans alături de Cei doi nu au câștigat marele premiu, ocupând locul 2 în clasamentul final, dar au cucerit inimile telespectatorilor din toată țara.

Totuși, clujeanca a reușit să strângă fonduri suficiente pentru a-i oferi tatălui său un aparat auditiv performant. Mai mult decât atât, mama sa a beneficiat de o intervenție chirurgicală care i-a redat auzul.

După emisiune, Adriela și-a continuat studiile, absolvind Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj. De asemenea, experiența dobândită în fața camerelor de filmat i-a adus oportunități în lumea telenovelelor. A jucat în producții mari precum “Îngerașii”, “Iubire și onoare” și “Aniela”.

Cu ce se ocupă în prezent Adriela Morar: ”Fac de toate, de toate”

Trecerea timpului nu pare să o afecteze prea mult pe Adriela. La 18 ani de la debutul său televizat, ea își menține aspectul tineresc și energia pe care o avea și în emisiune. Anul 2019 a marcat un moment important în viața ei personală, când s-a căsătorit cu Radu, de profesie navigator.

Pasiunea pentru sport, cultivată încă din tinerețe, s-a transformat într-o carieră profitabilă pentru Adriela. În prezent, ea lucrează ca instructoare de fitness la World Class, dar este și secretară la Sarmis Columna, afacerea de familie a soțului ei.

„Fac de toate, de toate. Când mă întreabă cineva: „Și acum cu ce te ocupi?” Nici nu știu ce să-i zic. Adică sunt și antrenor de grup fitness, conduc și ambarcațiuni, bărci, veliere, adică sunt skipper. Mai nou m-am angajat și la firma soțului meu, firma de familie, sunt secretară, deci stau la birou, sunt și actriță, deci sunt de toate.

Am făcut și dans, am terminat Facultatea de Muzică, am făcut chitară, pian, canto, am terminat Facultatea de Televiziune”, spunea Adriela în urmă cu ceva timp, potrivit

