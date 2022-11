Cum arată acum Bud, Peggy şi Kelly din Familia Bundy. Drama prin care trece actriţa Christina Applegate

Katey Sagal, David Faustino și Christina Applegate au participat la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame.

Cum arată acum Bud, Peggy şi Kelly din Familia Bundy

Toți cei trei actori din celebrul serial Familia Bundy s-au reunit după ani de zile. Sagal și Faustino, care au jucat rolul mamei și fratelui lui Applegate, Peggy și Bud, în îndrăgitul serial, au ținut discursuri sincere în numele actriței laureate cu Emmy.

Menționăm faptul că aceasta a fost prima apariție publică a actriței Christina Applegate, după ce aceasta a dezvăluit că suferă de scleroză multiplă anul trecut.

“Nu ești singură. Suntem cu toții aici. Te iubim“, a spus .

De cealaltă parte, Faustino și-a amintit de prima dată când a întâlnit-o pe Applegate, în timpul unui test pentru serialul Familia Bundy.

La rândul ei, Christina Applegate a ținut să îi mulțumească fiicei sale public, care este cea mai importantă persoană din viața ei.

De asemenea, actrița le-a mulțumit și fanilor săi pentru susținerea acordată în ultimul an de zile.

“Cea mai importantă persoană din această lume este fiica mea. Ești atât de mult mai mult decât știi chiar tu… Sunt binecuvântată în fiecare zi că mă trezesc și te duc la școală.

Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în toate aceste momente”, a spus vedeta la marele eveniment.

Actrița Christina Applegate din serialul Familia Bundy, diagnosticată cu scleroză multiplă

Amintim că actrița , a aflat că suferă de scleroză multiplă în timpul producției celui de-al treilea și ultimul sezon al serialului Dead to Me.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times la începutul acestei luni, Applegate a declarat că a fost hotărâtă să termine ultimul sezon după ce producția a fost oprită pentru câteva luni pentru a putea urma un tratament.

“Aveam o obligație față de Liz și Linda, față de povestea noastră. Părerile au fost de genul: ‘Hai să ne oprim’. Nu trebuie să o terminăm. Hai să punem câteva episoade împreună’.

Eu am spus: ‘Nu. O vom face, dar o vom face în condițiile mele'”, a spus câștigătoarea premiului Emmy, potrivit .

Menționăm că sezonul 3 din Dead to Me are premiera pe 17 noiembrie pe Netflix.