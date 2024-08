Cum arată acum casa pe care Dana Rogoz și soțul său o au în Viscri. Renovările se apropie de final

Dana Rogoz și soțul său, Radu, au achiziționat o casă în Viscri, cadou pentru aniversarea a opt de ani de căsătorie. Lucrările de renovare sunt în plină desfășurare, iar vedeta, aflată acum în vacanță, a arătat în ce stadiu au ajuns.

Cum arată casa din Viscri cumpărate de Dana Rogoz

Dana Rogoz și soțul său, Radu Dragomir, sunt îndrăgostiți de frumusețea satului Viscri. Astfel că, atunci când au împlinit 8 ani de căsătorie, au sărbătorit prin La început, , în curte, dar au început și lucrările de renovare.

Recent, actrița și familia sa au mers în vacanță aici, prilej cu care a realizat și mai multe fotografii pe care le-a împărtășit cu publicul său. Astfel, renovarea casei a avansat destul de mult și, curând, vor putea locui în aceasta.

Dana Rogoz se ocupă și detalii. A ales o mică sobă pentru dormitorul copiilor și urmează să decidă și pentru celelalte camere. „Alatăieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm.

Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja!”, a scris Dana Rogoz

Copiii sunt încântați de viața la țară

Nu doar Dana Rogoz și soțul său sunt încântați de casa de la țară, ci și cei mici. Lia și Vlad se distrează din plin în natură și se joacă alături de părinții lor, creându-și amintiri pentru o viață întreagă.

Au și realizat mai multe fotografii împreună, pe care actrița are de gând să le înrămeze pentru a le avea și peste ani. Pe de altă parte, vedeta este de părere că prin astfel de momente se și apropie mai mult de copii.

„Sunt asa de frumoase fotografiile pe care ni le-a făcut Radu ieri, încât îmi vine sa le inramez. Sfârșit de vara, in curtea de la Viscri 125, jucandu-ne împreună. Uneori simt ca am devenit doar mama aceea care se tine de reguli, care trimite copilul la lectii si care pune limite la dulciuri. Stiti si voi…

Asa ca pozele acestea surprind un moment cu mine mama, asa cum mi-am dorit mereu sa fiu pentru copiii mei. Mama care are timp si chef de joaca, cu zambetul pe buze și cu bratele pline”, a mai spus Dana Rogoz.