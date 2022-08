Cum arată acum Cerasela de la Insula Iubirii. Despărțirea de Rareș a transformat-o, e foarte schimbată

Fosta participantă de la Antena 1 este foarte activă în social media, acolo unde le arată tuturor cum arată acum. Despărțirea de fostul partener de viață a transformat-o, e foarte schimbată de când s-a apucat de sport.

Cerasela de la Insula Iubirii, schimbată complet după despărțirea de Rareș. Ce face acum

Cerasela de la Insula Iubirii face mișcare de o perioadă destul de lungă, mai ales după despărțirea de Rareș, bărbatul cu care și-a testat relația de iubire în emisiunea moderată de Radu Vâlcan, în Coconut Island din Thailanda.

Frumoasa moldoveancă este un alt om după separarea de fostul partener de viață și este atentă la comunitatea sa din mediul virtual. Tânăra de 26 de ani lucrează enorm la imaginea sa, dar mai ales la aspectul fizic.

„Fii bestia într-o lume plină de frumoase!”, este unul dintre mesajele transmise de Cerasela de la Insula Iubirii, pe Instagram, direct dintr-o sală de fitness.

„Iubesc fiecare moment cu mine”, este o altă postare făcută de fosta concurentă de la Antena 1, în social media.

Aceste două mesaje demonstrează că tânăra a lăsat în urmă povestea de dragoste trăită timp de aproape de 2 ani alături de Rareș. Cei doi au încercat să-și salveze relația amoroasă după încheierea filmărilor, dar nu au reușit.

Cerasela și Rareș de la Insula Iubirii s-au despărțit

Cerasela de la Insula Iubirii și-a găsit liniștea și pacea interioară după de Rareș. Fostul participant a mărturisit la un moment dat că a lucrat la relația cu frumoasa blondină, dar tot la separare s-a ajuns.

„Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri.

Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut”, a declarat fostul participant pentru .