Cum arată acum Cristina Joia, de la Visuri la cheie. Vedeta Pro TV, desfigurată în bătaie. Foto

Cristina Joia, designerul de la Visuri la cheie, a avut parte de un incident violent în București chiar în weekend-ul care a trecut. Cristina a fost desfigurată în bătaie chiar într-un supermarket de către o femeie.

Agresoarea i-a spart nasu designerului și s-a ales cu o fractură de piramidă nazală, având nevoie de operație, relatează click.ro. Polițiștii au identificat suspecta cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere și este cercetată pentru infracțiunea de lovire și alte violențe.

Cristina Joia este așteptată să iasă din spital și să depună plângere la poliție împotriva femeii care a lovit-o destul de violent.

Cristina Joia de la Visuri la cheie a fost desfigurată în bătaie

Cristina Joia a trecut prin clipe de coșmar zilele acestea. Vedeta de la Visuri la cheie a fost agresată fizic de o femeie, iar acesta din urmă i-a spart nasul în incinta unui supermarket din Capitală.

Incidentul ar fi pornit în momentul în care Cristina Joia i-ar fi spus femeii respective că a parcat mașina pe trecerea de pietoni, blocând astfel intrarea în magazin. Enervată, agresoarea a urmărit-o și a lovit-o puternic cu pumnul în nas.

“La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, Secția 14 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui magazin din sectorul 4 a fost agresată o persoană. La fața locului au sosit de îndată polițiștii care au identificat o femeie care a relatat că a fost agresată fizic de o altă femeie pe care nu o cunoaște.

Persoana vătămată a fost transportată la o unitate spitalicească pentru îngrijiri. În cauză polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului”, se arată într-un comunicat oficial al Poliției.

Cristina Joia a fost dusă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și a fost operată la nas. Din cauza loviturii puternice și a sângerării care a urmat, victima aproape că a leșinat.

Jurnalistul Ovidiu Oanță a publicat o imagine pe rețelele de socializare în care vedeta de la Pro TV apare cu nasul spart și a povestit mai pe larg incidentul petrecut sâmbătă seara.

“Cristina Joia, unul dintre designerii emisiunii Visuri la cheie, a fost victima unui atac extrem de violent, petrecut ieri după-amiază, într-un magazin din Calea Șerban Vodă. O femeie căreia îi reproșase că a blocat cu mașină o trecere de pietoni, dar și parcarea magazinului, s-a năpustit asupra realizatoarei aflată la cumpărături, pe care a lovit-o in plină figura cu un obiect tare – nu e clar dacă un “box” sau cheie – zdrobindu-i nasul și provocându-i o rana de câțiva centimetri.

Cristina Joia a fost transportată, plină de sânge și aproape leșinată, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată. Poliția a identificat agresoarea, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, însă nu îi cere socoteală, pentru că așteaptă că realizatoarea de televiziune să iasă din spital, să meargă la secția de poliție și să depună plângere penală”, a mărturisit jurnalistul.

Cristina Joia a sunat singură la ambulanță

Din păcate, vedeta a fost nevoită să sune de una singură la ambulanță, iar un client la poliție pentru că niciun angajat nu a venit să o ajute. Ajunsă la spital, Cristina a avut nevoie de o operație de piramidă nazală și este în continuare internată.

“M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la poliție sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja.

(…) Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”, a declarat designerul pentru protv.ro.

Atacul s-a produs sub ochii angajaților care nu au intervenit pe motiv că totul s-a desfășurat foarte repede. “Femeia aia a intrat în magazin și a lovit-o fară să spună nimic. Apoi a plecat”, a spus una dintre vânzătoare. Deși magazinul dispune de un agent de pază, acesta se afla afară în momentul atacului, după cum a declarat: “Nu am văzut nimic, ieșisem la țigară”.

Cristina Joia se află în continuare sub supravegherea medicilor și așteaptă să fie externată. Agresoarea nu a fost prinsă, iar Poliția o cercetează în prezent.