Cum arată acum Draga Olteanu Matei. Ce s-a ales de îndrăgita actriță după ce s-a retras de pe scenă

Draga Olteanu Matei s-a retras din activitate și a pus punct unei cariere de peste 50 de ani, în care a jucat în mai bine de 100 de producţii de televiziune, 50 de piese de teatru și 90 de filme. Îndrăgita actriță locuiește acum în Piatra Neamț și o să împlinească 87 de ani pe 24 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista a fost vizitată de Irina Păcurariu, realizatoare TVR 2, pentru un interviu în cadrul emisiunii „Rețeaua de idoli”. Acesta a rememorat clipe flumoase din tinerețe și a relatat concluzii, la care a ajuns de-a lungul timpului, despre societatea în care trăim și despre viață, în general.

Ea a menționat că nu se vede reprezentată în societatea pe care o vede la știri și că dacă ar putea, ar schimba-o. Recunoaște că urmărește cu interes noutățile pentru că dorește să fie la curent cu ce se întâmplă, dar și pentru că „oamenii sunt încă de studiat”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată viața pentru Draga Olteanu Matei după retragerea din activitate

Marea actriță mărturisește că pentru ea o zi „începe spre prânz”, dar recunoaște că nu a fost mereu așa. Deși a slăbit enorm de mult, în urma problemelor de sănătate, Draga spune că iubește viața și nu și-ar dori să se reîncarneze.

„Nu trebuie să plângem, cine ajunge la capăt, scapă, deși ne dorim să mai fie ceva, e prea frumosă viața pe pământ dacă știi să ți-o faci ca să mai fie ceva de trăit după…. Am scris în unul din caietele mele…

ADVERTISEMENT

M-am rugat lui D-zeu dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă, sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc din cauză că iubesc viața foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că ați trecut să mă vedeți…”, a declarat aceasta pentru emisiunea citată mai sus.

„Coana Chirița” a continuat dialogul vorbind despre modul în care sunt priviți și apreciați actorii: „La UNITER și la alte mari festivaluri de gen se dau fotografiile celor care au dispărut… Nu se gândește nimeni că acei oameni au fost cunoscuți în rolurile pe care le-au avut, nu ca oameni în viața reală, care au imbătrânit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

I-am și spus lui Caramitru, nu mă pune pe mine asta de acum, pune-o p-aia care a fost și a jucat….acela e chipul pe care îl știu și l-au iubit oamenii…”, a adăugat ea

Artista a mai spus, anterior, și care sunt motivele care au făcut-o să plece din București, dar și că iubește viața la Piatra Neamț. „De multă vreme am vrut să mă mut definitiv la Piatra Neamţ, dar am aşteptat să iasă şi soţul meu la pensie de la «Cantacuzino». Am avut necazuri îngrozitoare cu locuinţa din Bucureşti… Stăteam într-o casă cu chirie pe care a demolat-o Ceauşescu şi, până ne-au dat alta, am stat la hotel nu ştiu câte luni. Ne-a costat o avere, toată leafa noastră mergea pe chiria la hotel. Ne-au dat apoi altă casă în care am stat cu chirie”, a povestit aceasta, la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT