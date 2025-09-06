Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate

Melissa, , nu apare foarte des în lumina reflectoarelor. Mulți se întreabă cum arată acum tânăra de 22 de ani, care a părăsit țara natală. Locuiește în străinătate, unde studiază la o facultate de prestigiu.

Cum arată Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea are 9 copii din mai multe relații sentimentale, având grijă de toți în aceeași măsură. Omul de afaceri a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie suma de 500.000 de euro pentru educația și creșterea urmașilor săi.

Printre aceștia se numără și Melissa, care a venit pe lume în primul mariaj, cel cu Mihaela. Tânăra în vârstă de 22 de ani este o prezență discretă și nu postează foarte des în spațiul virtual. Mai mult, conturile sale sunt private.

Fiica cea mare a lui Cristi Borcea este o femeie atentă la felul în care arată. Adoră să fie în pas cu moda, lucru care se observă din ținutele pe care le îmbracă atunci când iese din casă, la diferite evenimente sau întâlniri cu prietenii.

De asemenea, Melissa este foarte elegantă și nu exagerează cu machiajul sau cu accesoriile de lux. Cu toate acestea, știe cum să se pună în valoare pentru a fi în centrul atenției atunci când își dorește acest lucru.

Cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Fiica cea mare a lui locuiește în prezent peste Ocean, în Miami, unde se bucură de vremea frumoasă, peisaje și atmosferă de vacanță în permanență. În Statele Unite ale Americii este stabilită de o perioadă bună, concentrându-se pe studii.

Frumoasa șatenă merge la o facultate renumită pentru a învăța tot ce este posibil în domeniul arhitecturii. Melissa are toate motivele să se dezvolte în direcția pe care și-o dorește pentru că primește tot sprijinul de la părinții săi.

Recent, a primit cadou un apartament de lux de la tatăl său. Imobilul este evaluat la 1,3 milioane de dolari, fiind situat aproape de universitatea la care este înscrisă. În plus, este construit chiar pe o plajă impresionantă.

„I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.

La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a spus Cristi Borcea, conform .

Mesajul transmis de Mihaela Borcea de ziua de naștere a Melissei

Melissa și fratele său geamăn, Angelo, și-au sărbătorit ziua de naștere pe 17 iunie. Mama lor, Mihaela Borcea, le-a făcut o urare specială în spațiul public, unde a mărturisit că le dorește să aibă parte numai de lucruri frumoase.

„La mulți ani, dragii mei Angelo și Melissa! Astăzi sărbătoresc nu una, ci două minuni care mi-au luminat viața în urmă cu 22 de ani. Sunteți două suflete diferite, dar legate printr-o iubire specială și o legătură unică, de nedescris.

Vă doresc o viață plină de împliniri, curaj, zâmbete sincere și oameni buni alături. Să vă păstrați mereu sufletele frumoase și să nu uitați niciodată cât de iubiți sunteți!

Vă îmbrățișez cu toată inima și vă mulțumesc că m-ați ales să fiu mama voastră!”, a notat fosta soție a lui Cristi Borcea, pe contul de . Mihaela Borcea a primit numeroase urări de la cei care o urmăresc în social media.

Câți copii are, de fapt, Cristi Borcea

În altă ordine de idei, Cristi Borcea are 9 copii din 4 relații diferite. Melissa, Angelo și Patrick sunt copiii prima căsătorie, cu Mihaela Borcea. În al doilea mariaj, alături de Alina Vidican, au venit pe lume George Alexandru și Gloria.

În timpul celei de-a doua căsnicii afaceristul a avut o relație extraconjugală cu avocata Simona Dana Voiculescu. Rodul iubirii lor este o fată pe nume Andreina Carolyn Christine. În prezent, Cristi Borcea este însurat cu Valentina Pelinel.

Cei doi parteneri de viață au un băiat, Milan, și două fete gemene, Indira Maria și Rania Maria. Fostul acționar de la Dinamo petrece timp alături de toți copiii atât în vacanțe, cât și în diferite locații din România.

„(n.r: Ați fost un tată restrictiv sau ați fost genul ăla, când a făcut 18-19 ani: ‘Ia, tată, mașini, bani, ce vrei, distrează-te!’?) Ăsta nu e un plus al meu, e un minus, nu i-am refuzat niciunui copil nimic.

Poate pentru că am și nouă copii cu patru femei și, cu excepția lui Patrick… Da, el a trăit la intensitate lângă mine. Ceilalți copii nu m-au avut permanent lângă ei. La mine, cu fotbalul, nu existau Crăciun, Paște, onomastică.

De aceea am ajuns la 41 de ani să fac operație pe cord, trei divorțuri… (n.r: două). Am vrut să compensez, nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții, asta este”, a declarat Cristi Borcea, pentru .