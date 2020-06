Cum arată acum fosta prezentatoare TV Dana Deac, după o luptă de mai bine de 10 ani cu un cancer necruțător – Foto/Video

Dana Deac luptă de mai bine de 10 ani cu o boală necruțătoare: cancerul. Fosta prezentatoare TV nu s-a dat bătută și a încercat să-și continue viața, cu bune și cu rele, în același ritm, atât cât a fost posibil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultima dată când a primit diagnosticul de cancer a fost în 2019, când medicii i-au spus că are cancer tirodian, în urma unor iradieri de la o altă operație tot de cancer.

De atunci, vedeta TV luptă să se vindece și nu a abandonat lupta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dana Deac, peste 10 ani de boală

După luni întregi petrecute în spital, sute de analize și multe operații, viața Danei Deac nu s-a oprit aici. Fosta prezentatoare TV nu renunță o clipă la visul ei de a trăi așa cum îi place și reușește chiar să și lucreze, deși se confruntă cu un cancer tirodian de ceva timp.

Fosta prezentatoare TV a povestit, în 2019, la TV, despre perioada prin care trece. Acum, vedeta se află într-o stare bună, deși bolnavă, și este la curent cu tot ce se întâmplă în mass media.

ADVERTISEMENT

Dana Deac face campanii pentru o fundație caritabilă înființată de o companie de telecomunicații.

“ Acum este a cincea oară când am făcut cancer. E frisonant când auzi. Și nu sunt singura. După acele iradieri din 2008 nu m-am gândit niciodată că voi mai face cancer și că ele vor cauza un nou cancer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nimeni nu mi-a spus că ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian. Acum, după ce l-am făcut, toți au fost convinși și fermi că l-am făcut din cauza iradierilor de la prima operație.

Am întrebat de ce mă pun să fac din nou iradieri. “Exista posibilitatea să faceți un cancer în gât, unul la glanda salivară sau o leucemie”, a declarat Dana Deac, în 2019, după ce a aflat că a făcut cancer tirodian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dana Deac, la TV într-o emisie specială cu prinți și prințese

Fosta prezentatoare TV a moderat emisiunea “Bine faci, bine găsești!”, cu personaje centrale ca Regina Maria, Prinţul Charles și Custodele Coroanei Margareta a României.

” Ideea mea a fost ca, dincolo de emisiunile de divertisment, inclusiv social, cum este producţia care ajunge să construiască nişte case celor care le scriu, să avem o producție dedicată binelui pe care puţini oameni îl fac, dar îl fac, dar nu au loc nici în ştiri şi nici în alte programe.

ADVERTISEMENT

Eu am pornit o căutare a celor care fac bine şi mă încăpăţânez să îi arăt la televizor. Iar acest demers l-am început cu exemple din familiile regale”, a declarat Dana Deac, în decembrie, pentru okmagazine.



” Când ești pe micul ecran, viața ta nu-ţi mai aparţine în totalitate. Ești expus şi acest fapt vine la pachet cu notorietatea. Cancerul meu în formă de fluture ar fi fost cunoscut doar de cei apropiați mie. Campania declanșată în presă pentru a fi ajutată financiar, suportul primit din partea Fundaţiei Renaşterea au contat extrem de mult pentru însănătoşirea mea.

ADVERTISEMENT

Ce a urmat de atunci ţine de o istorie personală pe care am împărţit-o cu tot atâţia îngeri, așa îmi place mie să le spun, dar şi cu tot atâția detractori. Am trecut prin multe în aceşti zece ani. Dar retragerea mea nu a fost totală. Nu am răspuns niciodată cu aceeași monedă celor ce mi-au produs suferință.

Încercările prin care am trecut m-au înţelepţit. Mi-au arătat adevărata valoare a vieţii. Sunt unul din oamenii care au o istorie plină de lupte, înfrângeri şi victorii, dar fără să fi câştigat bătălia în mod definitiv.”, a mai declarat Dana Deac.

Celebră în televiziune pentru emisiunile sale

Dana Deac a lucrat la Tele 7abc ca și realizator al emisiunilor de investigaţii jurnalistice “Cutia neagră”, “60 de minute cu Dana Deac”, gazdă ani la rand a “Cafelei cu Sare”, iar apoi a fost prezentator TV, moderator și fost director al TVR1.