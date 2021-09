Cum arată acum gemenii Cristinei Bălan de la Vocea României. Micuții au împlinit opt ani

Gemenii Cristinei Bălan de la „Vocea României” au împlinit opt ani. Câștigătoarea celui de-al cincilea sezon al show-ului de talente de la Pro TV a trecut prin clipe grele atunci când s-au născut micuții.

Cei doi suferă de sindromul Down, lucru pe care cântăreața îl știa înainte să nască. Deși medicii i-au spus că va fi o adevărată provocare să păstreze copiii, Cristina nu a renunțat, scrie .

Cristina Bălan și Gabriel sunt căsătoriți de la finalul anului 2012, iar în 2013 au venit pe lume Toma și Matei. Fosta concurentă de la Pro TV a trecut prin multe, dar copiii ei îi aduc fericire în fiecare zi.

Cum arată acum gemenii Cristinei Bălan de la Vocea României

Iată cum arată acum de la „Vocea României”, după ce au împlinit opt ani. Câștigătoarea sezonului cinci al show-ului de la Pro TV a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, cu această ocazie.

Artista păstrează legătura cu fanii prin intermediul postărilor de pe rețelele sociale, la aproape șase ani de când a obținut victoria la emisiunea de talente.

„8 ani de îmbrățișări calde și pupici dulci. Vă mulțumesc, Suflețele! La mulți ani, magici ca voi! Vă iubesc mai presus de toate ❤️❤️”, a scris Cristina Bălan pe Facebook, în dreptul unui colaj cu cei mici.

Recent, Cristina Bălan și soțul ei le-au făcut o surpriză celor mici. Cei doi soți i-au luat pe Toma și Matei într-o vacanță la mare, pentru prima dată.

Cântăreața a postat câteva imagini alături de Gabriel Bălan și cei doi copii ai lor, pentru care au primit mii de aprecieri din partea internauților.

„Unii rânjesc fasolea, cum se spune în popor, unii se țin de bufonerii, iar alții sunt visători și serioși.

Pentru prima noastră escapadă la mare, în formulă completă, zic că suntem bine”, a scris Cristina în dreptul unei fotografii în care ea, soțul ei și copiii mergeau spre mare.

Cristina și Gabriel Bălan se luptă pentru ca cei doi copii să ducă o viață normală. După ce s-au născut gemenii, mulți dintre prietenii și apropiații cuplului s-au îndepărtat de ei.

În 2015, Cristina Bălan a câștigat marele premiu la „Vocea României”, adică 100.000 de euro pe care i-a folosit pentru tratamentele celor doi micuți.

Cristina Bălan, concurentă la Vocea României

Cristina Bălan în 2015, în echipa lui Tudor Chirilă. Artista a interpretat melodiile „This is My Life” de Shirley Bassey, „The Show Must Go On” a trupei Queen, iar în duet cu antrenorul a cântat „Vama Veche”, melodia trupei din care a făcut parte artistul.

Cântăreața a făcut parte din trupa Impact, care avea un succes răsunător în anii 2000. Trupa a fost fondată în 1998 de către Cristina Bălan (atunci, Cristina Haios) și Rareș Timiș, care a renunțat la proiect în 2009.

Colegul ei a fost înlocuit în 2010 de Gabriel Bălan, actualul soț al artistei. Trupa nu a mai avut succesul de altădată, iar cei doi au pus capăt proiectului și s-au căsătorit în 2012.