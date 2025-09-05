Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș Playboy. Imagine rară

Ionuț Luțu, considerat a fi i, se iubește cu un fost iepuraș Playboy. Iată cum arată acum Iulia, iubita fostului jucător de fotbal. Cei doi formează un cuplu discret de mai bine de un deceniu.

Cine e Ionuț Luțu și cum a ajuns “mâna dreaptă” a lui Gigi Becali

Ionuț Luțu este unul dintre oamenii de încredere ai lui Gigi Becali. Fostul fotbalist român s-a născut pe 3 august 1975, în orașul Slatina, județul Olt. A devenit cunoscut în anii ’90 și începutul anilor 2000 datorită carierei sportive.

De-a lungul timpului a evoluat la mai multe cluburi. A început la Progresul București și ulterior, a semnat cu echipe precum FC Universitatea Craiova, Galatasaray, Rapid București și Steaua București. De asemenea, a jucat și în afara granițelor țării.

În străinătate a făcut parte din echipe din Coreea de Sud și Kazahstan. Suwon Samsung Bluewings este unul dintre cluburi la care a evoluat, în prezent fiind celebru prin prisma apropierii de latifundiarul din Pipera.

Acesta este considerat a fi ”mâna dreaptă” a lui Gigi Becali. Ionuț Luțu a început să aibă o relație foarte bună cu omul de afaceri după ce s-a retras din activitate, în anul 2010, de la ARLO Slatina. Fostul fotbalist profesionist și afaceristul sunt prieteni buni.

„Luțu a numărat milioane, a avut milioane”

Beinur Nuredin, a povestit în podcastul Tare de Tot, realizat de Viorel Grigoroiu, cum s-au cunoscut Ionuț Luțu și Gigi Becali. Omul de afaceri a subliniat faptul că fostul fotbalist este un om cu o empatie foarte mare.

„Păi așa a ajuns Luțu lângă Gigi, datorită mie. Are mai puțină legătură faptul că a jucat la Steaua. Gigi și-a dat seama despre Luțu că este un om căruia îi lași casa, milioanele pe masă, orice, iar el nu face greșeli.

Nu fură Luțu, poate să fie și milioane în fața lui. Luțu a numărat milioane, a avut milioane, dar e genul de om care dacă te vede la suferință își dă și camașa de pe el”, a dezvăluit Beinur Nuredin, scrie .

Prin urmare, Ionuț Luțu este văzut adesea drept asistentul personal al lui Gigi Becali. Sportivul se ocupă de diverse sarcini administrative sau personale, numele său fiind apărând frecvent în mass-media datorită legăturii cu celebrul om de afaceri.

Cine e Iulia Roșca, iubita lui Ionuț Luțu. A pozat în Playboy

„Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali, Ionuț Luțu, are o superbă cu care are o relație de lungă durată. Fostul fotbalist se iubește cu o tânără pe nume Iulia Roșca care a pozat în celebra revistă Playboy în anul 2011 alături de alte iubite de fotbaliști.

Iulia Roșca este de profesie model, cucerindu-l pe sportiv în anul 2014. De atunci au o relație frumoasă și discretă, cei doi parteneri de viață păstrând legătura amoroasă departe de ochii lumii. Frumoasa brunetă apare rar în lumina reflectoarelor.

Recent, a distribuit pe rețelele de socializare o imagine rară alături de fostul jucător. Iulia Roșca ocupă funcția de General Manager la Eko Group. Aceasta este o agenție de marketing cunoscută din București, conform paginii de .

În altă ordine de idei, iubita lui Ionuț Luțu este originară din orașul Sighișoara. A absolut liceul Mircea Eliade din orașul natal și Universitatea din București. Frumoasa brunetă se declară creatoare de conținut, pe pagina de Facebook.

Cu ce fotbaliști s-a iubit partenera lui Ionuț Luțu

Iubita lui Ionuț Luțu a avut o relație sentimentală cu fostul stelist Tibi Bălan. S-a iubit și cu dinamovistul Marius Alexe, motiv pentru care a primit reputația de „magnet pentru fotbaliști” în presa mondenă de la acea vreme.

Potrivit , s-a zvonit că l-ar fi cucerit și pe portughezul Ricardo Cadu. Pe de altă parte, femeia este model profesionist. Așa se face că a luat parte la numeroase prezentări de modă pentru designeri cunoscuți din România.