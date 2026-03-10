Cum arată acum locul tragediei în care au murit cei șapte suporteri PAOK Salonic. Monumentul ridicat pe marginea drumului a devenit un altar pentru fanii echipei lui Răzvan Lucescu

ADVERTISEMENT

Pe marginea drumului unde șapte suporteri ai PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un dramatic accident, locul s-a transformat într-un adevărat altar. Zecile de fulare alb-negre, coroanele și florile depuse cu grijă spun povestea unei pasiuni care s-a încheiat în durere, dar care continuă să fie comemorată cu respect și emoție de comunitatea fanilor echipei lui Răzvan Lucescu.

Cum arată, astăzi, locul unde șapte suporteri PAOK Salonic și-au găsit sfârșitul

Au trecut 42 de zile de la accidentul care a șocat lumea fotbalului elen, însă locul în care s-a produs tragedia continuă să poarte urmele durerii lăsate în urmă. Imaginile surprinse la punctul impactului, acolo unde șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, arată că zona s-a transformat între timp într-un loc al reculegerii. La marginea drumului, simbolurile lăsate de fani – fulare, coroane și flori – păstrează vie memoria celor care nu s-au mai întors niciodată acasă.

ADVERTISEMENT

În mijlocul câmpului, la câțiva pași de șosea, se ridică, astăzi, monumentul dedicat victimelor. Departe de orașe și de agitația locuitorilor, locul pare cufundat într-o liniște apăsătoare. Apropiații ultrașilor de la echipa antrenată de Răzvan Lucescu au construit o placă memorială din piatră neagră, pe care sunt gravate numele celor șapte suporteri decedați. În fața acesteia au fost așezate coroane funerare albe, unele încă proaspete, altele ușor atinse de vreme, semn că timpul începe să treacă peste locul episodului dramatic, dar nu și peste amintirea lui.

Memoria fanilor echipei lui Răzvan Lucescu, comemorați la locul tragediei

Privirea este atrasă imediat de zecile de fulare alb-negre care acoperă monumentul. Suporterii le-au legat de structura din jurul plăcii sau le-au așezat cu grijă peste ea, ca pe un ultim omagiu adus celor dispăruți. Culorile clubului domină întregul loc, iar materialele se mișcă încet în bătaia vântului care străbate câmpul deschis. Printre ele se disting panglici funerare, flori și coroane depuse una lângă alta, fiecare purtând un mesaj de rămas-bun.

ADVERTISEMENT

Cu timpul, acel punct de pe marginea drumului s-a transformat într-un mic altar dedicat celor șapte suporteri. Deși au trecut săptămâni de la cumplita întâmplare, imaginile arată că locul nu a fost uitat. Fiecare fular lăsat acolo spune aceeași poveste, un drum făcut din pasiune pentru echipă s-a transformat într-o tragedie care a îndoliat întreaga familie a suporterilor PAOK. În liniștea câmpului, la marginea șoselei unde s-a produs impactul, memoria lor continuă să rămână vie.

ADVERTISEMENT

Șapte suporteri ai PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier în România

La finalul lunii ianuarie 2026, o veste cutremurătoare a zguduit lumea fotbalului european. Șapte suporteri ai formației grecești PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un accident rutier grav produs în județul Timiș, în apropiere de Lugojel, în timp ce se îndreptau spre Franța pentru a-și susține echipa la un meci din UEFA Europa League. Din primele ore, FANATIK a ținut aproape subiectul, fiind printre puținele publicații care a relatat în detaliu și în exclusivitate .

Publicația a oferit materiale exclusive în care au fost identificate persoanele decedate, tineri suporteri ai echipei cu vârste sub 30 de ani, și a prezentat contextul deplasării acestora, un drum făcut din pasiune și dragoste pentru club, nu doar o simplă călătorie sportivă. Tot în această perioadă, FANATIK a relatat evoluția situației medicale a supraviețuitorilor, prezentând detalii și transferul lor medical către Grecia, ilustrând cu imagini dramatice și declarații ale rudelor afectate de tragedie.

ADVERTISEMENT

În plus, publicația a oferit acoperire exclusivă asupra ă, grupuri de suporteri din țară, inclusiv ale unor cluburi importante, exprimându-și disponibilitatea de a sprijini familiile fanilor PAOK afectați de accident, o reacție emoționantă reflectată fidel de raportarea atent documentată a FANATIK.