Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi

Luminița și Gică Popescu formează, în prezent, unul dintre cele mai sudate cupluri din sportul autohton. Sunt împreună de peste 25 de ani. Dacă ”Baciul” este o prezență constantă în spațiul public, partenera sa de viață e mult mai ”scumpă” la vedere. Cum arată în prezent cea care i-a dăruit fostului căpitan al Barcelonei doi copii.

Cum s-au cunoscut Gică Popescu și Luminița Popescu

Cei doi ”Gică” ai fotbalului românesc, , sunt legați nu doar de un trecut fotbalistic de excepție la națională și la unele echipe de club, ci și de o relație de familie foarte strânsă. ”Regele” s-a căsătorit, în 1995, cu Marilena. Apoi, cel mai bun fotbalist din istoria naționalei României l-a ajutat şi pe bunul său prieten să își găsească jumătatea. Gică Popescu a întâlnit-o tocmai pe Luminița, sora soției lui Hagi.

Într-un interviu acordat în 2023, Gică Popescu a dezvăluit că a cerut-o de soție pe Luminița la foarte scurt timp de la prima lor întâlnire. ”Baciul” fusese convins încă de la prima vedere că ea este femeia potrivită, alături de care să-și petreacă restul vieții.

De cealaltă parte, cumnata lui Gică Hagi, a mai cerut un răgaz. A vrut ca fostul mare fundaș să mai acorde puțin timp relației lor. Într-un final, totul s-a încheiat cu bine și cu o căsnicie perfectă, ajunsă, iată, la peste un sfert de secol.

Luminița și Gică Popescu au împreună doi copii mari și realizați. Ambii au trecut de vârsta majoratului și au carierele lor. Maria, fiica în vârstă de 24 de ani a fostului mare fotbalist, a absolvit cursurile de la Esada Business Law School din Barcelona și a început un Master la Londra.

În ceea ce-l privește pe Nicolas (22 de ani), el a ales drumul unei cariere în fotbal. La 15 ani a semnat un contract cu Viitorul, actuala Farul Constanța. În prezent, acesta evoluează sub formă de împrumut la Steaua București.

De ce nu a vrut Gică Hagi să-i dea lui Gică Popescu numărul de telefon al Luminiței

Recent, într-un podcast, cum a cunoscut-o pe soția sa, Luminiţa, sora Marilenei, soția lui Gică Hagi. Un rol important l-a jucat Gică Hagi. ”Regele” nu a fost însă extrem de amabil cu prietenul său.

Convins că Luminița a aleasa, ”Baciul” i-a cerut lui Hagi numărul acesteia. Surpriză mare însă, cel mai mare fotbalist al României l-a pus la treabă pe prietenul său. ”A venit în vizită la sora ei la Barcelona, acolo ne-am cunoscut, acolo a început. L-am rugat pe actualul cumnat (n.r. – Gică Hagi) să-mi dea numărul de telefon şi nici nu a vrut să audă, nu! A zis ‘Nu, nu, nu. Nu vreau scandal în familie. Te descurci’.

‘Îmi dai contul de la bancă? Îmi dai cheia de la seif? Îmi dai numărul de la seif? Oricum fac rost de el dacă vreau’. Și nu a vrut să-mi dea numărul de telefon. Ce încredere avea în mine?! Da, nu mi l-a dat. După m-am descurcat”, a povestit, zâmbind, Gică Popescu, la , în 2024.

Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu

În prezent, președinte al clubului de Superliga, Farul Constanța, Gică Popescu este o prezență constantă în spațiul public. Pe de altă parte, soția sa și-a păstrat discreția din acest punct de vedere. Cu toate acestea, la unele evenimente, Luminița apare alături de familia sa.

Ajunsă în jurul vârstei de 50 de ani, partenera de viață a fostului mare fotbalist a fost prezentă, în septembrie 2024, la inaugurarea hotelului construit de Gică Hagi la baza academiei de fotbal care îi poartă numele.

La acest important eveniment pentru ”Rege” din 2024 au participat mai multe personalități importante. Nu au lipsit Simona Halep, fiica lui Gică Hagi, Kira, sau nora acestuia, Elena, soția lui Ianis. În ceea ce o privește pe soția președintelui de la Farul, Luminița, aceasta a apărut într-o rochie albă extrem de spectaculoasă.