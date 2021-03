Mihaela Tatu își face apariția pe micile ecrane după mulți ani de absență, în cadrul unei emisiuni de la Televiziunea Română, fiind la fel de frumoasă ca-n tinerețe. Fosta prezentatoare TV a ieșit din lumina reflectoarelor cu mulți ani în urmă, după ce a avut probleme grave de sănătate.

În prezent, Mihaela Tatu este trainer de public speaking și este foarte mulțumită de cariera ei și de schimbările pe care le-a, iar de curând s-a lansat și în muzică. Fosta moderatoare TV arată excepțional la aproape 58 de ani, judecând după momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții.

În urmă cu câteva luni, Mihaela Tatu spunea că retragerea din televiziune nu este o decizie definitivă, doar că nu se regăsește în formatele din prezent și nici în emisiunile tabloid.

Cum arată acum Mihaela Tatu. Fosta prezentatoarea de la Acasă TV e la fel de frumoasă ca-n tinerețe

Mihaela Tatu s-a retras din televiziune cu zece ani în urmă, atunci când a suferit o intervenție chirurgicală care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Operată de fibrom uterin, prezentatoarea celebrei emisiuni „De 3 x femeie” a decis să renuțe la aparițiile pe sticlă și să-și găsească liniștea.

La aproape 58 de ani, Mihaela Tatu arată la fel de bine ca întotdeauna și poate fi văzută în curând la emisiunea lui Fuego de la TVR2, „Drag de România mea”. Fosta vedetă TV va vorbi despre ultimii ani din viața ei și cum a reușit să treacă peste greutățile vieții.

Ce spunea Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune

Fosta prezentatoare de la Acaă TV nu ar refuza revenirea în televiziune, doar că nu se mai regăsește în formatele actuale ale emisiunilor.

„Nu am renunțat. Pur și simplu nu m-am mai regăsit în formatele care mi s-au propus. Eu nu am stat pe loc. Am crescut. Am mers înainte, însă într-un sens diferit față de drumul programelor din tv.

Cu cât majoritatea au devenit mai subțiri, mai superficiale, cu atât ființă mea s-a dus mai profund în căutarea valorilor etice și morale. Aici n-am mai rezonat. Asta nu înseamnă că mă uit doar la documentare. Dimpotrivă.

Mă topesc după divertismentul de calitate. Și nu exclud o viitoare colaborare cu vreun post tv care ar avea un format în care să mă simt bine și utilă și care să ne creeze o stare telespectatorilor și mie deopotrivă, care, bineînțeles, să facă și audiență și să se vândă bine, că să fie mulțumiți și proprietarii televiziunilor.

Apoi, când simt că mă ajung din urma amintiri și mă mai apucă nostalgii, răspund invitațiilor unor colegi ai mei din media și-mi mai ostoiesc dorul de adrenalină directului.”, a declarat Mihaela Tatu pentru FANATIK, în urmă cu câteva luni.