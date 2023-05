Cum arată acum Roxana, fiica adoptată a Danei Nălbaru. În urmă cu 5 ani se afla pe lista copiilor pe care nu îi voia nimeni

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au trei copii, dintre care o fiică adoptată. Vedeta care de curând a recunoscut că s-a pocăit a făcut dezvăluiri despre subiect și a povestit cum au ajuns să o ia acasă pe Roxana, fetița pe care nu și-o dorea nimeni.

Cum arată acum Roxana, fata adoptată a Danei Nălbaru

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur își țin familia departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au împreună doi copii biologici, pe Sofia, o adolescentă de 16 ani, și pe Kadri, un băiețel cu bucle blonde, care acum are șapte ani.

Dar , și juratul de la Românii au talent, . Roxana India are 10 ani, iar cu 5 ani urmă, atunci când cuplul de vedete a cunoscut-o, se afla pe lista copiilor pe care nu-i voia nimeni.

Vedeta a povestit că dorința de a înfia un copil a încolțit în sufletul său cu mult înainte de a rămâne însărcinată cu fiul său. Actrița a vrut să o ofere o nouă șansă la viață cuiva, iar acum are Roxana- fata adoptată a Danei Nălbaru îi aduce zilnic fericire.

„A fost o dorință veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simțit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta.

Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o. Și în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, și-a amintit Dana Nălbaru.

„Am tot încercat să mai rămân însărcinată și nu s-a întâmplat”

Actrița a susținut că și-a dorit ca fata sa cea mare să nu fie singură, însă mult timp nu a rămas însărcinată, chiar dacă a încercat. Așa au ajuns Dana Nălbaru și Dragoș Bucur să aibă o fiică adoptată. Pe Roxana a văzut-o într-o fotografie și a simțit că trebuie să-i fie mamă.

„Dinainte de a-l naște pe Kadri, eu mă gândeam că ar fi extraordinar ca Sophie să mai aibă un frate sau o soră. Și eu am tot încercat să mai rămân însărcinată și nu s-a întâmplat. Așa că m-am gândit că aș putea să adopt un copil.

După ce am rămas însărcinată cu Kadri, ideea mi-a rămas în minte. Și după ce l-am născut pe Kadri, am adoptat. Noi am văzut-o pe Roxana într-o fotografie și am zis că ea este”, a continuat actrița.

Pentru a avea grijă de ea, vedeta era pregătită să se confrunte și cu birocrația, însă totul a mers foarte rapid. Acum, Roxana, fata adoptată a Danei Nălbaru este un copil fericit, cu ochi mari, și păr negru, creț, care își trăiește copilăria alături de frații săi mai mari.

„Înțeleg că birocrația distruge entuziasmul. La noi nu a fost însă așa. Noi din momentul în care am început procedura, actele și până când s-a terminat și ne-am întâlnit cu Roxana a durat patru luni.

La noi a fost ușor. Asta a fost experiența noastră. Toată lumea a cooperat. Totul a fost ca la carte. Nu am sărit nici un pas. Am trecut prin toate procesele prin care trebuia să trecem”, este povestea Roxanei, fata adoptată a Danei Nălbaru, conform