Iată cum arată acum Starlin de la Survivor România 2021, fost concurent din echipa Războinicilor. Sportivul a slăbit 21 de kilograme și este de nerecunoscut, comparativ cu începutul emisiunii, în ianuarie.

ADVERTISEMENT

Starlin a povestit și cu ce se ocupă în viața de zi cu zi. Fostul Războinic a părăsit competiția la finalul lunii aprilie, eliminat prin votul publicului.

Cum arată acum Starlin de la Survivor România 2021. Din ce face bani fostul Războinic

Uite cum arată . Sportivul a slăbit foarte mult după ce a stat patru luni în Republica Dominicană, iar șocul a fost unul mare pentru el.

ADVERTISEMENT

Fostul Războinic a pierdut 21 de kilograme în timpul competiției și problemele au continuat și după ce a fost eliminat.

Mariano Starlin Belen Medina, pe numele real, este singurul concurent originar din Republica Dominicană. Bărbatul locuiește în România de aproape 10 ani, atunci când s-a căsătorit cu soția lui, cu care are o fetiță.

ADVERTISEMENT

Sportivul în vârstă de 37 de ani a avut probleme cu stomacul și nici brațul său nu este complet vindecat, potrivit declarațiilor sale.

„În momentul de faţă sunt ok, însă am avut probleme stomacale foarte grave, braţul nu este 100% refăcut, este 75% bine. Încerc să mă readaptez. Nu pot să mănânc. Am slăbit 21 de kilograme”, a declarat Starlin pentru

ADVERTISEMENT

Starlin și-a reluat activitățile după și s-a întors la profesia sa, aceea de antrenor de zumba și fitness. În același timp, sportivul face divertisment și este și percuționist.

„Sunt antrenor de fitness, zumba, fac entertainment şi sunt percuţionist. Cânt cu Lucian Colareza. Vreau să fac un proiect muzical şi veţi vedea despre ce e vorba. Eu merg peste tot unde sunt chemat”, a mai spus Starlin.

ADVERTISEMENT

Starlin a apărut deja în videoclipuri muzicale. Unul dintre ele este cel al melodiei „Si Tu Te Enamoras” de Luciano Colareza.

El a mai apărut și în videoclipul Mellinei, alături de o mare parte dintre foștii Războinici, „Mama Juan”. În trecut a apărut și într-un clip al Alexandrei Stan.

ADVERTISEMENT

Starlin a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din echipa albastră. Conflictele cu Albert Oprea și Maria Chițu i-au adus un val de critici înainte de eliminare.

Fostul concurent s-a apropiat foarte mult de Sorin Pușcașu în timpul competiției, dar și alți concurenți, cum ar fi Andrei Dascălu sau Marius Crăciun.