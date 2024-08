Cum arată Anca Dumitra înainte să devină mamă pentru prima oară. Actrița din Las Fierbinți a ales numele copilului

Cum arată Anca Dumitra înainte să devină mamă pentru prima oară. a ales numele copilului, însă nu a dezvăluit prenumele complet pe care îl va purta acesta în certificatul de naștere.

Ce înfățișare are Anca Dumitra cu puțină vreme înainte să nască primul său copil. Vedeta de la Pro TV a decis cum se va numi

Ce înfățișare are Anca Dumitra cu puțină vreme înainte să nască primul său copil. Vedeta de la Pro TV a decis cum se va numi bebelușul care urmează să vină pe lume înainte de finalul lui august. Așadar, se va naște pe sfârșit de vară.

Până la această oră nu a dezvăluit dacă este fetiță sau băiat, dorind să păstreze totul secret față de internauți. Cu toate acestea familia și apropiații știu ce poartă în pântece încă din al doilea trimestru de sarcină.

Bebelușul va avea un prenume care începe cu litera „M”. Deși mai are foarte puțin și devine actrița din serialul Las Fierbinți nu s-a schimbat foarte mult pentru că are aceleași trăsături frumoase și radiază de fericire.

Se pare că nu a luat foarte multe kilograme în plus, după cum se vede din imaginile pe care le-a postat pe social media. Anca Dumitra a realizat o ședință foto în curtea casei sale, unde a îmbrăcat o rochie albă care îi pune în evidență burtica de gravidă.

„M. Vara asta. Anul acesta”, este mesajul subtil pe care l-a lăsat vedeta la descrierea pozelor de pe Instagram. Actrița de la Pro TV a primit numeroase aprecieri și comentarii de la cei care o urmăresc în online.

Anca Dumitra, dezvăluiri despre perioada sarcinii

Anca Dumitra este discretă cu viața personală și nu vorbește foarte des despre partenerul de viață sau relația amoroasă. În schimb, de când a rămas însărcinată a oferit câteva dezvăluiri despre felul în care evoluează lucrurile.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine.

Am energie, am poftă de mâncare. Am fost împreună (n.r. – ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile.

Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat în urmă cu puțină vreme Anca Dumitra, într-o emisiune TV, relatează . Vedeta va deveni mamă pentru prima oară la 36 de ani.