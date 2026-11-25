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Soția fotbalistului de la Farul Constanța, Denis Alibec, a revenit la vechile sale obiceiuri. Anca Surdu a postat o imagine care arată că organismul i-a schimbat după ce a adus pe lume primul ei copil. Blondina a vorbit și despre complicațiile care au dus-o la operația de cezariană.

Experiența trăită de Anca Surdu în ziua când a devenit mamă

Data de 9 octombrie are o importanță deosebită pentru Denis Alibec și soția sa, Anca Surdu. Cei doi au devenit , cu o semnificație aparte. Micuța Aria Maria a adus multă bucurie în sufletele celor doi, însă puțini oameni știu prin ce a trecut blondina în ziua în care a născut.

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Vedeta la peste o lună de când a venit pe lume primul ei copil. A trecut prin clipe neplăcute și toate planurile pe care le avea s-au dus pe apa sâmbetei. Fosta gimnastă a decis să povestească această experiență datorită unei campanii Pampers care este dedicată bebelușilor care se nasc prematur.

În plus, și-a așternut gândurile pe social media și pentru că a primit un comentariu care a făcut-o să ia atitudine. O mămică care se pare că a judecat-o fără a cunoaște, de fapt, situația sa, a determinat-o să pună punctul pe „i”. Mai mult, le-a dezvăluit tuturor că s-a întors la obiceiurile care îi aduc o stare de bine.

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A revenit în sala de antrenament pentru a fi din nou în cea mai bună formă a sa. Anca Surdu nu a uitat bineînțeles de alimentație care este foarte importantă atunci când faci sport, dar și în calitate de mamă. Partenera lui Denis Alibec este o tânără atentă la silueta sa și datorită faptului că a practicat gimnastica ani la rând. „Mi-am dat seama că nici eu nu am povestit prea mult despre venirea pe lume a Ariei. Totul s-a întâmplat repede. O problemă medicală, contracții tot mai dese și o cezariană de urgență. În câteva ore toate planurile mele despre cum avea să arate ziua în care îmi voi ține pentru prima dată fetița în brațe au dispărut”, a notat blondina, pe Instagram.

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Ce probleme a avut fiica fostei sportive Anca Surdu și a lui Denis Alibec

„Aria s-a născut cu 2.580 g, iar în loc să o am lângă mine, așa cum visasem, a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. Au urmat suspiciunea unei infecții, analize, antibiotice și zile în care așteptam cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția ei. Îmi amintesc cât de ciudat era sentimentul acela. Să fiu mamă, dar să nu-mi pot ține copilul lângă mine. Nu cred că poți fi vreodată pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul tău are nevoie de ajutor, iar tu nu poți face altceva decât să ai încredere, să aștepți și să speri.

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Din fericire, povestea noastră a avut o evoluție bună. Astăzi, Aria este acasă, crește, ne umple zilele și nopțile și mă învață în fiecare zi ce înseamnă să fiu mamă. Dar experiența aceea a rămas cu mine”, a completat soția lui Denis Alibec, pe aceeași rețea de socializare. Postarea apare în dreptul unei fotografii în care o ține în brațe pe fiica sa.

Anca Surdu. ”Fiecare experiență are greutatea ei”

„Știu că există părinți care au trecut prin mult mai mult. Bebeluși care au petrecut luni întregi în terapie intensivă, mame care au așteptat săptămâni pentru prima îmbrățișare și familii pentru care drumul până acasă a fost mult mai lung. Nu compar povești și nici suferințe.

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Fiecare experiență are greutatea ei. Poate tocmai de aceea am simțit să împărtășesc și eu o parte din a noastră. Pentru că în spatele unei fotografii frumoase poate exista o perioadă despre care nu știm nimic. În spatele unui zâmbet pot exista multe lacrimi.

Și în spatele unei mame care pare că le are pe toate sub control poate exista o poveste pe care încă încearcă să o înțeleagă. Să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată întreaga poveste”, a încheiat Anca Surdu. Cineva i-a transmis că ar trebui să fie mândră de ea. O altă persoană i-a spus să fie sănătoasă alături de fetița sa, Aria.