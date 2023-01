Cum arată Andreea Antonescu la trei săptămâni după naștere. Artista și-a recuperat silueta rapid

Andreea Antonescu se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile. Este mamă, artistă și de asemenea se bucură de aprecierea publicului larg.

Andreea Antonescu, revenire spectaculoasă la trei săptămâni de la naștere

. Menționăm faptul că aceasta mai are o fiică, pe nume Sienna, care a decis să locuiască în Statele Unite, unde și studiază.

Acum însă, Andreea Antonescu pare că a început o nouă viață. Deși a născut în urmă cu doar trei săptămâni, artista a reușit să își revină miraculos.

Ea le-a mărturisit fanilor săi că pe parcursul sarcinii a luat în greutate în jur de 8-10 kilograme, însă a scăpat rapid de ele. Artista a publicat mai multe imagini pe contul de socializare deși putem vedea că abdomenul ei este unul plat.

Și Andreea Antonescu este extrem de mândră de performanța ei. Deși are 40 de ani, artista spune că a reușit să revină la forma inițială și le-a recomandat și fanelor sale, ca indiferent de visurile pe care le au, să nu renunțe niciodată, pentru că acestea au șanse mari să se îndeplinească.

”Și da… mi-am revenit fizic! ✨ Nu contează că am 40 de ani, ca am născut de 3 săptămâni… am reușit să revin la forma inițială, pe lângă faptul că am mai primit de la Dumnezeu încă o minune de fetiță. 🥰

Ai încredere în visurile tale, în tine și în ce îți e menit în această viață, restul sunt detalii”, a scris artista în dreptul imaginilor postate.

Andreea Antonescu nu știa că era însărcinată în timpul filmărilor pentru America Express

Au fost persoane care au felicitat-o pe Andreea Antonescu pentru modul în care s-a recuperat, însă au fost și păreri mai dure.

Spre exemplu, un internaut a comentat la postarea artistei că nu toată lumea poate să își revină atât de rapid după naștere.

Persoana respectivă a spus că unele femei sunt afectate de depresia post-natală, iar de aici apar și kilogramele în plus. De asemenea, internautul respectiv a mai adăugat că uneori și resursele financiare sunt foarte importante.

Amintim faptul că pe Andreea Antonescu o putem vedea la America Express.

Se pare că aceasta era însărcinată chiar în timpul filmărilor pentru show, însă nu ar fi știut, după cum povestea chiar ea la un moment dat.