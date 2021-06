Cum arăta Andreea Mantea când a debutat în showbiz. Au trecut 17 ani de atunci

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Bruneta a devenit cunoscută la vârsta de 18 ani. Atunci a apărut în videoclipul lui Marcel Pavel, “Doar pentru tine”.

ADVERTISEMENT

Frumoasa prezentatoare a fost imediat remarcată și un an mai târziu devenea asistenta TV în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

Cum arăta Andreea Mantea când a debutat în showbiz

În urmă cu 17 ani, se făcea remarcată pentru prima dată. În anul 2004, aceasta era în liceu când a apărut în videoclipul lui Marcel Pavel, “Doar pentru tine”. În film apar mai multe fete cu măști pe față, iar Andreea are doar câteva instantanee. Chiar și așa a fost imediat remarcată.

“Băieții, mai ales aceia dintre ei care erau considerați vedete în liceu, fredonau melodia lui Marcel Pavel când ea trecea pe lângă ei, iar ei îi plăcea asta foarte mult”, spune o colegă de liceu în urmă cu mai mulți ani.

ADVERTISEMENT

Nu sunt mulți cei care își mai amintesc cum arăta vedeta la vârsta de 18 ani. Andreea era o brunetă la fel de frumoasă ca și astăzi, cu zâmbetul mereu pe buze și forme apetisante.

Vedeta TV a terminat liceul Sfântul Pantelimon, iar apoi Facultatea de Relații Economice Interne și Internaționale. Între timp însă și-a făcut debutul în televiziune. După apariția din 2004 a avut mai multe oferte pentru a realiza pictoriale. De asemenea a fost cea mai sexy tânără de la pagina 5.

“După ce am intrat pe făgașul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoșteam oameni interesanți, de la care, când am început să apar în reclame și videoclipuri, am prins ce și cum înseamnă să fii regizor.

ADVERTISEMENT

Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut sa-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai că tata nici n-a vrut s-audă de așa ceva.

Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta”, spunea Andreea Mantea.

ADVERTISEMENT

În 2005 a devenit asistentă TV în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. A cucerit rapid inimile telespectatorilor și a fost propusă și pentru alte producții. Pentru un timp i s-a alăturat lui Mircea Radu la “Din Dragoste”.

După alte câteva proiecte realizate la Antena1, vedeta TV unde s-a implicat în mai multe emisiuni.