Cum arată Andreea Raicu când se trezește dimineața? S-a pozat fără picătură de machiaj

Andreea Raicu este considerată una dintre cele mai stilate personalități feminine din showbiz-ul românesc, aparițiile ei fiind, de cele mai multe ori, fără cusur.

ADVERTISEMENT

Cum arată Andreea Raicu fără machiaj?

Andreea Raicu a decis, de curând, să se expună pe contul de socializare fără picătură de machiaj, motivul pentru ca a făcut asta fiind legat de a arăta celor peste 534.000 de urmăritori ai săi că Instagram și imaginile de acolo nu sunt, întotdeauna, adevărate.

”Așa arăt eu când mă trezesc dimineața! O altă minciună ca multe pe care le vezi pe Instagram și care te frustrează pentru că simți că nu ești la fel de frumoasă, perfectă, radiantă ca femeile pe care le urmărești. Dacă simți asta și când te uiți la fotografiile cu mine, te rog, dă swipe left ca să vezi realitatea”, a spus Andreea Raicu.

Iar imaginea postată de Andreea Raicu este una care scoate în evidență micile imperfecțiuni ale tenului, dar și cearcănele care nu au mai fost ascunse sub machiajul atent pe care îl are mai tot timpul și nici de filtrele de Instagram atât de folosite de mai toți utilizatorii.

ADVERTISEMENT

Andrea Raicu: ”Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste”

Mai mult decât atât, a explicat , a durat ceva vreme până să se împace cu gândul că nu este tot timpul ca ”scoasă din cutie”, dar, acum, când a învățat să se accepte, le îndeamnă și pe restul celor care o urmăresc să o facă și ele.

”Nu cred că se trezește nimeni ca în reviste sau pe Instagram. Eu mă trezesc uneori cu ochii umflați de la oboseală sau mai știu eu ce altceva și am învățat să fiu ok cu asta. Nu am fost mereu. Presiunea de a arată mereu bine, e peste tot și e că un bolovan de 100 kg pe care îl cari după ține în fiecare moment. Cum e? Epuizant, nu?”, spune cu pricina.

Ba chiar, a mai precizat Andreea Raicu, frumusețea fiecăruia apare, cu adevărat, abia atunci când te accepți și când te bucuri de ceea ce ești.

ADVERTISEMENT

”Acceptă că nu există acea perfecțiune pe care o cauți după ce te uiți pe Instagram. Frumusețea ta vine din bucurie, libertate, din acceptarea a cine ești, iar tu ești perfectă așa cum ești: într-o zi cu pielea frumoasă în altă cu ochii umflați. E ok să nu fii ok. Repetă acest lucru până când simți că l-ai asimilat”, a mai spus Andreea Raicu.

Andreea Raicu a trecut printr-o adevărată dramă: nu își mai putea mișca picioarele

Acum câteva luni, a decis să vorbească despre o dramă prin care a trecut, și care, într-un fel, i-a schimbat viziunea pe care o are asupra vieții.

ADVERTISEMENT

”Eu n-am mai putut să merg două săptămâni. (…) Îmi aduc aminte că eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Și îmi trece un gând așa: Ești foarte liniștită pentru că ai să mori”, a povestit Andreea Raicu în podcast-ul lui Mihai Morar.

”Când am acceptat că nu mai pot să merg m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu. Și mi-am adus aminte de gând: Deci o să mor, nu?”, mai povestit ea pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Din fericire, lucrurile s-au îndreptat atunci când a învățat că trebuie să se accepte așa cum este ea.

”N-aveam cum să mă ajute nimeni. Singura persoană care putea să mă ajute eram eu. Care a fost mesajul pe care l-am descifrat ulterior? Că nu mai e drum înainte. Este în dreapta sau în stânga. E atât de inteligent corpul ăsta și îți spune lucruri atât de minunate”, a mai spus Andreea Raicu pentru podcast-ul lui Mihai Morar.