Cum arată apartamentul de 200.000 de euro al Alexiei Eram. Din ce bani l-a cumpărat

Tânăra în vârstă de 21 de ani a locuit o perioadă de doi ani în Anglia, unde a studiat, dar s-a întors în România, unde de curând și-a achiziționat primul ei apartament.

Cunoscuta și-a cumpărat o casă în zona centrală a Bucureștiului, cu 3 camere, precizând cu ce bani și-a luat apartamentul de 200.000 de euro.

Iubita lui Mario Fresh a strâns ban pe ban în ultima perioadă din proiectele la care a muncit din greu, dar a primit și o sumă consistentă de la părinții ei, Andreea Esca și Alexandre Eram.

Alexia Eram și-a luat casă nouă. Cum arată locuința și unde locuiește vedeta

În plus, Alexia Eram a fost nevoită să facă și un mic împrumut la bancă pentru a-și cumpăra casa mult visată, o locuință cochetă și cu multe elemente roz, culoarea sa preferată.

Apartamentul are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje. În plus, casa dispune de o terasă mare la etaj și una mai mică jos, totul fiind pe nuanțe de roz, alb și gri.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am!

Sunt fericită și recunoscătoare! M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern.

Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata.

Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a declarat Alexia Eram pentru „Story of a home”, un proiect în colaborare cu revista „A list magazine”.

Alexia Eram, apartament aproape de familie. Unde stă vedeta

Alexia Eram a preferat să locuiască în centru, pentru a fi cât mai aproape de familia sa, care de altfel, au fost primii pe care i-a primit în locuința, unde stă singură.

Despărțirea de casa părintească nu a fost una foarte grea pentru , asta pentru că timp de doi ani a studiat în străinătate, în Anglia.