Cum arată apartamentul pe care Nadia Comăneci îl are în Los Angeles. Casa faimoasei gimnaste a costat milioane de dolari

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci a ajuns să efectueze viziteze destul de dese în Los Angeles. Fiul fostei gimnaste, Dylan, studiază aici, iar de altfel aceasta deține și un apartament de milioane de dolari.

Schimbări importante în viața fostei gimnaste

Nadia Comăneci este una dintre cele mai apreciate nume ale sportului românesc. Acesta s-a mutat în Statele Unite cu decenii în urmă, s-a căsătorit și trăiește o viață cât se poate de frumoasă.

ADVERTISEMENT

Evident, odată cu trecerea timpului au apărut și schimbările în viața gimnastei. De altfel chiar ea povestea la un moment dat că i-a fost destul de dificil să se acomodeze cu ideea că fiul ei, Dylan, pleacă la studii departe de casă.

Din fericire însă, Nadia Comăneci deține un apartament de milioane de dolari la Los Angeles, acolo unde fiul ei studiază. Astfel, fosta gimnastă ajunge des acolo. Menționăm faptul că Dylan studiază mecanică auto în California, la Santa Monica și locuiește cu prietena sa.

ADVERTISEMENT

Cum arată apartamentul deținut de Nadia Comăneci

Apartamentul deținut de Nadia Comăneci în Los Angeles este unul aparte. Acesta are două niveluri. Astfel, în partea de etaj, Nadia Comăneci locuiește alături de soțul ei Bart. De cealaltă parte, la parter locuiește Dylan.

ADVERTISEMENT

recunoștea recent că deși fiul ei este un om matur și are deja o relație, asta nu înseamnă că nu duce dorul de casă. Astfel, părinții încearcă să își mai facă timp din când în când să ajungă acolo.

„Cum am posibilitatea, merg să-i văd pe copii. Chiar dacă şi Dylan, şi prietena lui sunt doi oameni maturi, totuşi au nevoie de un sprijin din partea noastră. Noi avem două apartamente în Los Angeles. Copiii s-au grăbit şi au împodobit deja bradul pentru Crăciun”, a precizat Nadia Comăneci, conform celor de la .

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci, despre plecarea fiului ei la facultate

Amintim de faptul că fosta gimnastă a vorbit la un moment dat și despre plecarea fiului ei.

Nadia Comăneci a dezvăluit că a fost tristă câteva zile și că a simțit și un gol adânc. În final însă și-a dat seama că fiul ei își dorește să studieze în acel loc, chiar dacă este departe de casă și s-a acomodat cu ideea.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă.

Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a spus Nadia Comăneci, conform Antena Stars.