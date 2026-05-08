Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei

Numărul 1 mondial în tenisul feminin, Aryna Sabalenka, are lumea la picioare în sport. Are o avere uriașă și este una dintre cele mai frumoase sportive, dar puțini își mai amintesc cum arăta înainte să recurgă la proceduri estetice.

Aryna Sabalenka, tranformată de intervențiile estetice

Intervențiile estetice sau de înfrumusețare nu au ocolit sportivele internaționale. Una dintre cele care au ajuns pe mâinile medicilor este Aryna Sabalenka (28 ani) care a decis să fie mai atentă la felul în care arată. Aceasta a recurs la transformări vizibile, imaginea sa de sine fiind una mult mai încrezătoare în prezent.

Celebra tenismenă a făcut îmbunătățiri subtile, dar care nu trec neobservate. În ultimii 5 ani a mers la tratamente potrivite pentru tenul său și pentru aspectul fizic. Astfel, și-a făcut o rinoplastie, operație estetică care îi arată nasul mult mai mic. În plus, dinții săi sunt mai albi și mai drepți, semn că a făcut și aici o investiție.

De asemenea, și-a pus acid hialuronic în buze, acestea căptând mai mult volum. Toate aceste schimbări cu scop estetic au făcut-o să fie mai fericită și mai împlinită ca niciodată. Ultima modificare de genul acesta a fost făcută înainte de Australian Open 2026, mândrindu-se cu această decizie.

Mulți dintre cei care o urmăresc în social media au lăudat-o pentru curajul său, iar au fost și voci care au criticat-o. Cei din tabăra negativă au catalogat-o pe Aryna Sabalenka drept „pițipoancă”, în ciuda faptului că numărul 1 mondial în tenis doar urmează un trend în continuă creștere în rândul tinerelor din ziua de astăzi.

Aryna Sabalenka a împlinit 28 de ani

Aryna Sabalenka și-a aniversat recent ziua de naștere, ocazie pentru care a primit numeroase buchete de flori. Îmbrăcată cu o rochie roz pe sub care a purtat un top roșu, numărul 1 mondial în tenis s-a distrat la maximum la împlinirea celor 28 de ani. O filmare specială din social media i-a făcut pe internauți să se amuze copios.

Tenismena care s-a speriat teribil când a observat că pe tortul aniversar apar două lumânări cu 28. Inițial, erau 2 lumânări cu numărul 18. Se pare că sportiva ia în serios trendurile de pe rețelele de socializare. A strâns o comunitate foarte mare de fani. Acestora a ținut să le mulțumească pentru toate urările și felicitările.

„Mă simt atât de norocoasă să sărbătoresc încă o zi de naștere înconjurată de unii dintre cei mai dragi oameni ai mei! Vă mulțumesc pentru toate urările de ziua mea”, a notat Aryna Sabalenka, pe pagina oficială de Instagram, în dreptul unor imagini fabuloase.