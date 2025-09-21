Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet

Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea, duce o viață de lux peste Ocean. Descoperă cum arată astăzi după ce a apelat la mai multe schimbări, atât în plan personal, cât și sentimental. Operațiile estetice au transformat-o complet pe frumoasa vedetă.

Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea

Alina Vidican a intrat într-un con de umbră la scurt timp după despărțirea de Cristi Borcea. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2011-2016 și au împreună doi , George și Gloria, care au rămas în grija figurii materne.

Mariajul lor s-a destrămat atunci când fostul patron de la Dinamo a ajuns în spatele gratiilor. Frumoasa blondină a plecat în Statele Unite ale Americii, unde a luat-o de la zero, fără să mai privească deloc în urma sa.

E schimbată radical de când este stabilită peste Ocean. În plus, este dedicată creșterii și educării celor doi micuți din căsnicia cu afaceristul român. Acum, vedeta este foarte discretă și stă departe de lumina reflectoarelor.

De asemenea, nu apare foarte des pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, Alina Vidican apare în imaginile postate de actualul partener de viață, un sportiv originar din Brazilia, dar care este stabilit în America.

Ce operații are Alina Vidican

Fosta soție a lui a investit peste 40.000 de euro pentru o serie de schimbări. Manechiul a făcut mai multe intervenții chirurgicale și nu mai arată deloc cu femeia cu care a fost căsătorit afaceristul în urmă cu ani buni.

Nu și-a transformat doar viața peste hotare, ci și înfățișarea. A trecut de mai multe ori pragul medicilor esteticieni, având o operație de mărire a bustului, dar și o rinoplastie. De asemenea, are intervenții la nivelul feței.

Și-a injectat pomeții și buzele, schimbarea fiind una care o transformă total. Alina Vidican a mai pus câteva kilograme în plus, dar fără să exagereze având o siluetă perfectă și care se mulează pe hainele pe care le poartă.

Alina Vidican, nuntă alături de un pilot de curse

Alina Vidican este stabilită în Statele Unite ale Americii, unde locuiește cu cei doi copii. Miami este orașul unde are domiciliul și unde și-a găsit fericirea alături de actualul partener de viață, de profesie pilot de curse.

Se iubește cu Claude Senhoreti, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi și-au unit destinele în anul 2021, în luna august. Evenimentul grandios a fost împărtășit de cei doi soți pe rețelele de socializare.

„Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus fosta soție a lui Cristi Borcea, într-o intervenție de la Pro TV, conform .

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea.

Era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a declarat soțul Alinei Vidican, Claude Senhoreti, la scurtă vreme după nuntă, mai arată sursa citată.

Cine este Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican

Claude Senhoreti este cunoscut datorită pasiunii sale pentru mașinile de lux. Actualul soț al Alinei Vidican este pilot de curse, dar deține și mai multe afaceri de succes de pe urma cărora încasează milioane de euro.

Mai exact, este CEO şi fondatorul unei companii care are un nume important în Florida. Majoritatea banilor câștigați de sportiv vin din afaceri care au legătură cu domeniul imobiliar și cu cel auto. Ar administra trei companii în prezent.

Se vehiculează faptul că are o avere mult mai mare decât Cristi Borcea, care este la al treilea mariaj alături de Valentina Pelinel. În altă ordine de idei, Claude Senhoreti i-a oferit Alinei Vidican un autoturism de lux la scurtă vreme după nuntă.

Și acesta nu este singurul cadou important, blondina primind inclusiv o afacere la cheie. Aceasta are legătură cu închirierea pe termen scurt a mașinilor puternice, șoferii fiind asistați în permanență de piloți profesioniști.