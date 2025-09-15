Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari

Adrian Cristea, poreclit , și Denisa Nechifor au format un cuplu în urmă cu mai bine de 18 ani. Au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Rania. Iată cum arată astăzi fosta iubită a fotbalistului, dar și ce trucuri are pentru a fi într-o formă de zile mari.

Cum arată fosta iubită a lui Adrian Cristea

Are 41 de ani, dar se bucură de o siluetă trasă prin inel. a lui Adrian Cristea, Denisa Nechifor arată formidabil de când a luat decizia să fie mai atentă la stilul de viață. A renunțat la anumite alimente și la băuturile carbogazoase.

Frumoasa șatenă are un trup sculptat la sala de fitness, acolo unde merge constant. A devenit o rutină să facă mișcare în fiecare zi, chiar și atunci când are un program extrem de încărcat. Nu renunță la această activitate.

În urmă cu ceva vreme a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea optimă. Vedeta recunoaște că nu are o dietă strictă, precizând că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. A înflorit și asta se vede cu ochiul liber din imaginile de pe social media.

Secretul frumuseții sale constă în faptul că nu folosește multe produse de înfrumusețare. Denisa Nechifor nu face excese de niciun fel, subliniind că cel mai important „truc” pentru o sănătate de fier este somnul.

Denisa Nechifor, despre silueta trasă prin inel

„De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc!

Din când în când, mai ales vara, uneori simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme. Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara și lumea consumă băuturi acidulate.

Uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații. Merg la sală în fiecare zi, de ani de zile. Și când nu vreau, eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine.

Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine”, a spus Denisa Nechifor, relatează .

Ce operații are fosta iubită a lui Adrian Cristea

Fosta iubită a lui Adrian Cristea este atentă la felul în care arată, motiv pentru care a ajuns pe mâinile medicilor esteticieni. În urmă cu câțiva ani frumoasa șatenă lua decizia să se opereze la nas într-o clinică din Turcia.

O perioadă destul de lungă a fost complexată de acest lucru și nu a mai stat pe gânduri. La scurtă vreme după intervenție s-a cazat într-un hotel de lux, unde a fost întâmpinată cu buchete impresionante de trandafiri.

A recunoscut că a făcut această schimbare, însă nu a oferit prea multe detalii despre operație. Denisa Nechifor este o persoană foarte discretă cu viața privată, cu toate că se afișează în toată splendoarea pe rețelele de socializare.

Din ce face bani Denisa Nechifor

Denisa Nechifor a devenit cunoscută datorită relației cu fostul fotbalist, Adrian Cristea. Frumoasa șatenă a făcut modelling o perioadă și mai apoi, a fost PR și a lucrat în marketing pentru mai multe companii din România.

Pentru că acordă un interes major îngrijirii pielii a urmat un curs de cosmetică facială. Ulterior, s-a lansat în domeniul afacerilor, având alături de o prietenă o firmă care se ocupa de organizarea de evenimente.

Acum, fosta iubită a lui Adrian Cristea conduce un business care are legătură cu bijuteriile și pietrele prețioase. Accesoriile cu diamante pe care le vinde sunt extrem de prețioase și mai ales, pentru toate gusturile.

„Se spune că industria luxului înfloreşte în perioadele de criză. Ne merge foarte bine, mulţumesc lui Dumnezeu. În pandemie a fost foarte bine, acum e puţin mai greu pentru că este o criză financiară.

În pandemie a fost foarte bine pentru că oamenii stăteau acasă, aveau bani şi era necesar să îi dea pe ceva. Am promovat foarte mult magazinul, am muncit toată perioada aia.

Suntem ok şi acum, dar se cunoaşte criza în toate domeniile de bussiness. Oamenii nu mai cheltuie atât de mulţi bani în acest moment. Economisesc mai mult. Oamenii investesc acum pe partea de călătorii.

Vor să iasă din casa după atâta timp petrecut în case. Eu lucrez de 7 ani în acest domeniu”, mărturisea în perioada pandemiei de coronavirus Denisa Nechifor, scrie .

De ce s-au despărțit Adrian Cristea și Denisa Nechifor

Adrian Cristea și Denisa Nechifor au format un cuplu în perioada în care fotbalistul evolua la Iași. Frumoasa șatenă și sportivul au avut o relație frumoasă din care a rezultat o fată, Rania. De curând a împlinit 17 ani.

Jucătorul nu a lipsit de la evenimentul grandios, având o relație extraordinar de bună cu mama fiicei sale. Cu toate acestea, cei doi parteneri nu simt nevoia să se împace, motivul separării fiind unul aparent banal.

„Eram mici, eram foarte mici. El a venit la București, eu nu puteam să vin în Capitală foarte des pentru că făceam facultate. Eu țin foarte tare la educație și la scoli, motiv pentru care le-am și făcut.

El voia tot timpul să fiu cu el aici, nu puteam. Era greu la Dinamo…eu aveam treaba mea. Chestii de viață, nimic foarte grav, care se adună însă, picătură cu picătură.

Suntem despărțiți de 15 ani și jumătate, dar nu s-a pus niciodată problema să ne mai împăcăm”, spunea la un moment Denisa Nechifor, în cadrul podcastului Tare de tot, conform .