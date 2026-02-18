Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac

ADVERTISEMENT

Nicuşor Dan a plecat miercuri după-amiază în SUA, cu un avion închiriat, renunţând la celebrul Spartan cu care a călătorit în Europa de la preluarea mandatului de preşedinte al României. Aeronava cu care şeful statului traversează Atlanticul este un Bombardier Global 6000, cu 14 locuri, deţinut de Ion Ţiriac.

Avionul lui Ion Ţiriac este operat de compania Avcon Jet de la Viena

Avionul Bombardier Global 6000, singurul de acest tip din flota Companiei Ţiriac Air, a fost transferat la sfârşitul lunii iunie 2024 companiei Avcon Jet, care îl operează alături de o altă aeronavă deţinută de Ion Ţiriac, după cum scrie site-ul .

Aeronava este înmatriculată în momentul de faţă în Austria şi ultima oară când a fost operată de Compania Ţiriac Air a fost pe 30 iunie 2024, când a fost înregistrată zburând de pe Aeroportul Henri Coandă către Aeroportul Barajas din Madrid, pentru ca din capitala Spaniei să zboare la Viena, unde a fost înregistrată de Avcon Jet sub indicativul OE-ITT.

Un Bombardier Global 6000 nou costă aproximativ 60 milioane euro

La mai puţin de o săptămână după înmatricularea în Austria, avionul Bombardier Global 6000 efectua deja două zbouri, unul de la Viena la Bucureşti, iar apoi, pe 6 iulie 2024, din capitala României către aeroportul Schipol din Amsterdam.

Preţul de achiziţie al unui Bombardier Global 6000 nou este de aproximativ 60 milioane dolari, în timp ce un avion deja rulat, un model din 2015 bine întreţinut similar celui cu care călătoreşte în SUA Nicuşor Dan tranzacţionându-se cu sume cuprinse în jurul a 25-30 milioane dolari.

Tariful de închiriere al unui Bombardier Global 6000 este între 10.500 şi 12.500 ora de zbor

Conform site-urilor de aviaţie specializate, Global 6000 are un tarif de închiriere de aproximativ 10.500-12.500 de dolari pe ora de zbor. La acest preţ se adaugă combustibilul, salariile echipajului, taxele de aterizare pe aeroporturile Otopeni şi Washington Dulles , precum şi serviciile de catering de la bordul aeronavei.

Marele atu al acestui tip de avion este acela de a fi printre puţinele proiectate să aibă o autonomie de peste 11.000 km, astfel că poate parcurge fără escală distanţa Bucureşti – Washington DC.

Bombardier Global 6000 are o configuraţie de lux tipică pentru zboruri ultra-long-curier, cu interiorul împărţit în trei zone distincte. Zona din faţă (Club Area) este compusă din patru scaune dispuse faţă în faţă, zona de mijloc (Conference/Dining Group) are o masă de conferinţă, iar partea din spate este zona de relaxare (Private Stateroom) şi este dotată de regulă cu o canapea de trei locuri şi două scaune suplimentare, zonă care poate fi separată printr-un perete despărţitor, pentru odihnă privată.

Nicuşor Dan, de la Spartan la Bombardier

Bombardier Global 6000 înlocuieşte astfel, cel puţin temporar, aeronava Spartan (C-27J) cu care Nicuşor Dan a efectuat deplasările anterioare. La ultima deplasare, de la Paris, din cauza limitărilor tehnice ale avionului, şeful statului a fost blocat timp de mai multe ore pe aeroprtul din paris, din cauza ninsorii Toto atunci, Nicuşor Dan a atras atenţia asupra faptului că aeronava securizate în timpul zborului, limitând astfel capacitatea sa de a gestiona eventuale crize de stat.

Nicuşor Dan efectuează prima sa vizită în SUA în calitate de preşedinte al României, el urmând să participe joi la Washington DC la Consiliul pentru Pace convocat de Donald Trump. România va avea statutul de ţară observatoare la acest consiliu.