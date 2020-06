Cum arată băiatul Laviniei Pîrva și a lui Ștefan Bănică Jr. Fanii, surprinși de un aspect fizic

View this post on Instagram

Astăzi împlinești un an de când ai venit pe acest pământ. Universul meu s-a schimbat.A devenit mult mai colorat și mai pur,mult mai viu și mai autentic.Viata acum este diferită. Vara are alt miros,iarna altă valoare și întreaga viața alt sens.Ador diminețile in care îmi zâmbesti cu cei doi dintisori de iepuraș,ador fiecare zi pentru ca ma surprinzi spunând sau făcând ceva nou.Ador serile cu tine,ador momentul de spectacol pe care ni-l oferi cu atâta dragoste și puritate! Ador viața alături de tine! La mulți ani suflet curat și îti multumim ca ne-ai ales pe noi sa-ți fim părinți! Te iubim! Mama și Tata❤️