Bianca Sârbu a fost operată chiar de ziua ei, după ce a fost diagnosticată cu cancer a patra oară, însă a reușit să iasă învingătoare și de această dată. Vedeta a fost invitată ieri în cadrul unei emisiuni TV, unde a vorbit despre greutățile pe care le-a suferit în această perioadă.

Actrița a suferit de cancer de piele și în trecut, iar acum i-a recidivat și a ajuns din nou pe mâna medicilor. Bianca Sârbu a avut parte de numeroase drame de-a lungul vieții, încă de la o vârstă fragedă. La doar 34 de ani, aceasta și-a pierdut soțul, care i-a dăruit și doi copii.

Bianca Sârbu este căsătorită de trei ani cu Bogdan Romanescu și au trecut împreună peste această perioadă, în care frumoasa actriță s-a luptat pentru viața ei.

Bianca Sârbu s-a operat de cancer, chiar de ziua ei! Imagini cu actrița și fosta prezentatoare TV după intervenție

Bianca Sârbu a primit numeroase lovituri de-a lungul vieții, iar ultima dintre ele a fost o adevărată luptă între viață și moarte. Cancerul la piele i-a recidivat și s-a operat recent, chiar de ziua ei, însă acum este complet vindecată și trebuie să aibă grijă de sănătatea ei, să meargă des la controale.

Invitată la emisiunea lui Teo Trandafir, Bianca Sârbu a vorbit despre problemele pe care le-a îndurat și a recunoscut că i-a fost frică până și de anestezie, gândindu-se constant la soțul și la copiii ei. Actrița și-a făcut curaj să-și spună povetea în cadrul show-ului TV, deși nu sunt nici două săptămâni de la operație.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc, cine are grijă de copii … niște nebunii… M-am operat la spitalul Floreasca, personalul a fost minunat.

În momentul ăsta, sunt vindecată 100%. Mi-am scos și o aluniță pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale.

(…) Nu te gândești decât că vrei să vină a doua zi și să fii bine. Nu mi se mai pare nimic important, nici bani, nici pandemie, nimic. A fost cea mai ciudată zi de naștere, am avut doar tort și baloane (…) Eu în acest moment sunt 12 zile de la operație.”, a declarat Bianca Sârbu la „Teo Show” de la Kanal D.

Ce spune Bianca Sârbu despre revenirea în televiziune

Bianca Sârbu a reunoscut că iubește lumea televiziunii și ca s-ar întoarce oricând dacă i se propune ceva care să o avantajeze. În același timp, vedeta spune că meserie ei de bază este cea de actriță și că întotdeauna va fi lucrul pe care îl face cel mai bine.

„Nu pot să neg că am iubit și iubesc televiziunea! Mi-a adus multe satisfacții, dar în același timp, eu fiind o persoană sensibilă, recunosc că m-am implicat uneori emoțional prea mult. Cu siguranță dacă va fi un proiect care să mi se potrivească, voi accepta cu mare drag!

Dar până atunci, să nu uităm că eu am o meserie de artistă și acela este jobul meu pe viață și tot ce stiu eu să fac mai bine”, a declarat Bianca Sârbu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bianca Sârbu a rămas văduvă la doar 34 de ani

Bianca Sârbu a trecut printr-o dramă cumplită- la doar 34 de ani, atunci când soțul ei s-a stins din viață în mod subit. Aflați la o nuntă, unde amândoi susțineau un recital, bărbatul s-a prăbușit pe scenă și a fost transportat la spital, unde a și decedat.

„Am plecat să cântăm la o nuntă şi ne-am întors la o înmormântare, la înmormântarea soţului meu”, spunea Bianca Sârbu îm urmă cu câțiva ani.

Marian Sârbu, primul ei soț, a lăsat-o cu doi dopii, Luca și Miriam. Bianca Sârbu s-a căsătorit în anul 2018 cu Bogda Romanescu, colegul ei de la Intact Media, iar acum trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.