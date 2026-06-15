Sport

Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali. Fotografii spectaculoase cu picturile din interior

Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali. Imagini grandioase din interiorul lăcașului de cult pe care patronul de la FCSB a promis că îl va construi după victoria echipei sale în fața lui Galatasaray
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
15.06.2026 | 05:30
Cum arata biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali Fotografii spectaculoase cu picturile din interior
SPECIAL FANATIK
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Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali. Foto: Fanatik
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Pe FANATIK puteți vedea cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali (67 de ani), construită în Pipera ca urmare a unei promisiuni mai vechi făcute de patronul de la FCSB în acest sens. Mai exact, în vara anului 2008, omul de afaceri a asigurat că va finanța ridicarea acestui lăcaș de cult după ce echipa lui a reușit să elimine Galatasaray în turul trei preliminar din UEFA Champions League și să se califice astfel în faza grupelor.

Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali

Așadar, acest proiect de amploare a ajuns la final. În dimineața zilei de duminică, 14 iunie, s-a desfășurat prima slujbă în această biserică. Construcția sa a generat până în prezent costuri în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Pentru această ctitorie, Gigi Becali a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română și cu această ocazie a oferit și o serie de declarații. 

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Printre altele, finanțatorul de la FCSB a și confirmat transferul lui Darius Olaru la Royal Union Saint-Gilloise din Belgia. Revenind, biserica din Pipera este dotată inclusiv cu un buncăr antiatomic, după cum FANATIK a informat în exclusivitate în urmă cu ceva timp. La sfințire a participat și soția lui Gigi Becali, Luminița, o prezență extrem de rară în spațiul public.

Dacă în ceea ce privește exteriorul bisericii lucrările nu s-au finalizat încă, despre interior se poate spune că este complet și arată foarte bine, cu picturi, icoane și mozaicuri superbe, după cum de altfel se poate observa în imaginea surprinsă de FANATIK la fața locului și atașată în continuarea acestui text. De asemenea, mai multe fotografii din biserica finanțată de Gigi Becali pot fi văzute în galeria foto aferentă acestui articol.

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Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali. Foto: Fanatik

 

Ce a spus Gigi Becali despre biserica ridicată de el în Pipera

În exclusivitate pentru FANATIK, patronul de la FCSB s-a declarat absolut încântat de acest edificiu, făcând totodată și o comparație între acesta și Catedrala Națională: „Catedrala este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii, adică…Nu se compară biserica mea cu Catedrala (n.r. Mântuirii Neamului) , aia este de 10 ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior.

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Nu puteau să facă ei la catedrală ce fac eu, pentru că mai costa încă o dată cât costă ea. Eu îmi permit, eu pun mult aur. Fac fond de aur, fac sfinții, iar culoarea aia din spatele sfinților, fondul, va fi de aur. Va străluci toată. Dacă numai sonorizarea costă 800.000 de euro…ca să fie sunet, când zic ei Evanghelia se va zgudui tot, orice inimă și ureche care va asculta”. 

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Cum arată biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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