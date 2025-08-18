Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”

De unde provin gogoșile care ajung pe plajele din România și în ce condiții sunt preparate? Horia Constantinescu a făcut publice detalii uluitoare despre bucătăriile ascunse ale producătorilor.

Cum erau preparate, de fapt, produsele vândute turiștilor pe plajă?

O razie de amploare pe litoral, coordonată de Instituția Prefectului, a scos la iveală nereguli grave în rândul comercianților ambulanți. Poliția Locală Eforie, împreună cu jandarmeria și inspectorii OPC, au descins joi, 17 august 2025, în mai multe puncte de lucru improvizate. Forțele de ordine au descoperit spații neautorizate și insalubre, unde erau preparate produse vândute apoi turiștilor direct pe plajă.

În urma verificărilor, s-a constatat că în aceste condiții precare erau fabricate porumb fiert și produse de patiserie, fără respectarea normelor minime de igienă. Unul dintre punctele ilegale a fost depistat după o perioadă de monitorizare atentă dintr-un hotel din apropiere, ceea ce a permis intervenția promptă a echipelor mixte de control.

Ce au descoperit autoritățile în spatele gogoșilor vândute pe litoral?

Într-un videoclip realizat de Horia Constantinescu, sunt surprinse imagini șocante dintr-o bucătărie improvizată din Eforie, unde se preparau gogoși și alte produse de patiserie destinate vânzării pe plajă. Spațiul prezentat este neigienic și plin de improvizații, fără respectarea normelor minime de igienă și siguranță alimentară. În mijlocul acestei haos, se observă echipamente murdare și recipiente neigienizate, care accentuează gravitatea condițiilor.

Produsele erau pregătite în aceste condiții și urmau să fie comercializate turiștilor, punând în pericol sănătatea publică.

„Gogoși cu ”hândel” (expresia aparține ”producătoarei”). Gogoși cu #$@$ uman, așa mi-a spus producătoarea! Imaginile grăiesc de la sine și fac pe unii să-și dea seama cât de tâmpiți au fost să cumpere aceste produse pe plaje, din mâna unor necunoscuți. Să mănânci $%#@ în România a devenit sport național. Iată că vânzătorii ambulanți s-au gândit să vă antreneze.

Să vă fie de bine tuturor celor care, cumpărând, ați încurajat producția și comerțul jegului cu glazură de zahăr! (acest material a fost filmat în afara programului fără să aibă legătură cu acțiunile de control ale autorității la care lucrez. Noi nu mai avem voie să vă transmitem nimic! Nici măcar lucruri cu caracter educativ. Cel puțin eu!)”, așa descrie Constantinescu situația constată în urma raziei întreprinse de organele abilitate.

Produse culinare infecte pe care doar persoane cu un IQ la nivelul inteligenței unei broaște le pot cumpăra – pentru ei sau, și mai grav, pentru copiii lor. 📹 Am mai arătat filmări, dar unora „le e poftă să mănânce și gura lor”. 💡 Este fix ca la fetele de pe centură: dacă nu ar exista imbecili gata să se îmbolnăvească oprindu-se la ele, nici ele nu ar mai sta acolo. 🍟🍢 Cumperi astfel de produse = încurajezi prostituția gastronomică. 🤮 Infect, periculos și fără rușine. (Text şi material video educativ! Este realizat în ziua mea liberă! Suntem cenzurați!)

Cum poate interveni ANPC în cazul comerțului ambulant?

După ce a făcut publice imaginile care arată condițiile insalubre de preparare a alimentelor de către un comerciant ambulant, limitele ANPC și pașii pe care instituția îi poate urma pentru a proteja consumatorii.

„ANPC poate controla doar activitatea operatorilor economici și a persoanelor fizice autorizate. Aici nu suntem sub incidența acestei situații. În virtutea bunei colaborării, pentru a ne face și noi, cei de la Protecția Consumatorilor, o idee de cum sunt produse, și pentru a putea transmite consumatorilor, am ales această variantă de comunicare.

Am stabilit cu reprezentantul structurii Poliției Locale că împreună vom analiza și vom demara, dacă este cazul, o sesizare comună a instituțiilor abilitate să cerceteze penal întreaga situație. Punerea pe piață la dispoziția consumatorilor, a unor produse despre care știi că sunt în afara termenului de durabilitate minimale, deci automat produse în condiții incerte este faptă penală și ar trebui în urma acestor imagini să se ia, în opinia mea, și măsuri mult mai dure. Pentru că este un fenomen greu de combătut”, a declarat Horia Constantinescu, pentru FANATIK.

Cum au reușit autoritățile să identifice locurile de producție insalubre?

Constantinescu a precizat că, propunerea lui de a angaja paznici pe plajă nu a avut succes. Cu toate acestea, autoritățile au reușit să coopereze pentru a controla comerțul ambulant. El a subliniat că, după o acțiune recentă în Eforie, Poliția locală și alte structuri au identificat locațiile unde erau preparate produsele în condiții insalubre.

„Am propus la începutul acestui sezon, operatorilor economici din Năvodari, am discutat și cu cei din Eforie, să angajeze o firmă de pază, pe care o vor ei. Un paznic la două sectoare de plajă, pentru a fi mai mulți pe întreaga zonă. Dar, fără rezultat.

Prefectura a reușit, a pus la aceeași masă, Jandarmeria, Poliția națională, Poliția locală, Protecția consumatorilor. Am avut o acțiune în urmă cu două săptămâni aproximativ în Eforie pe plajă pentru a ne da seama de dimensiunea acestui fenomen. După acea acțiune mă bucur să văd că cei din structurile Ministerului de Interne și mai ales ale poliției locale au continuat și au identificat adresele unde se produc aceste ”minunății gastronomice”, a mai explicat fostul președinte ANPC.

Cine răspunde pentru comerțul ambulant nesigur de pe plajă?

În contextul imaginile care s-au viralizat imediat, FANATIK l-a contactat pe . Acesta a comentat situația comerțului ambulant pe plajă, evidențiind condițiile improprii de preparare a alimentelor și riscurile pentru sănătatea publică.

„Era un garaj cu două cratițe. Patiserie e mult spus. Era simpatică patiseria. Ei vor să fie simpatici așa, dar ne fac rău. Doamna cu ”rahatul” a crezut că face o glumă. Din păcate, problema este că unii chiar îi susțin. Chiar și noi îi susținem, în general, pentru că cumpărăm de la ei. De ce luăm de la cineva care se vede clar că nu e autorizat? Pentru mine e de neînțeles să cumperi copilului o gogoașă, un porumb sau un măr glazurat de la cineva care merge cu o tavă pe plajă.

Singura instituție care pot amenda la ora asta, din ce am înțeles, în urma unei decizii a Înaltei Curți, este doar Poliția Locală. Noi săptămânal avem acțiuni cu Jandarmeria și Poliția Națională. Și astăzi, 18 august 2025, la ora 9, aveau vreo 6-7 amezi date deja și au confiscat, porumb, gogoși”, a dezvăluit Robert Șerban, primarul din Eforie, pentru FANATIK.

Câți proprietari riscă amenzi după razia de pe plajă?

Liderul local a oferit, de asemenea, noi detalii despre acțiunea recentă a autorităților asupra comerțului ambulant de pe plaje. A precizat că sunt cel puțin 7-8 proprietari care în decursul zilei de 18 august 2025 au mers să dea cu subsemnatul.

„Ieri, 17 august 2025, a avut loc o acțiune destul de mare în județul Constanța. Am înțeles că sunt 7-8 locații anchetate. O mică industrie dezvoltată de-a lungul timpului. Unii au închiriat efectiv locațiile, nu se ocupau și de comerțul ambulant.

Domnul Horia Constantinescu a fost anunțat de către Primăria orașului Eforie. Razia a fost întreprinsă de Poliția locală și Poliția națională din Eforie. Dimineață, la ora nouă, au fost chemați toți proprietarii pentru declarații. S-au aplicat amenzi”, a mai punctat edilul.