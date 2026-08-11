Cum arată buletinul medical al FCSB. Când vor reveni Ngezana, Miculescu, Arad și Mihai Popescu. Exclusiv

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În ciuda faptului că a realizat mai multe transferuri, FCSB suferă serios în unele compartimente importante ale terenului. O serie de jucători care au dus greul în sezon trecut, precum Ngezana, Miculescu sau Mihai Popescu, sunt accidentați. Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat când ar putea reveni aceștia pe teren.

Care e situația accidentaților de la FCSB: Ofri Arad și David Miculescu, apți la următorul meci

Din cauza multiplelor probleme de lot, FCSB a fost nevoită să improvizeze mult în unele poziții cheie ale terenului. Asta a afectat grav jocul echipei lui Marius Baciu (51 de ani) în ultima perioadă. Despre problemele de lot a vorbit și Mihai Stoica. Marți, în emisiunea MM la FANATIK, managerul celor de la FCSB a spus că staff-ul tehnic speră să recupereze în viitorul apropia o parte dintre jucătorii cu probleme medicale.

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„Îi tot așteptăm pe Ofri Arad (27 de ani) și pe David Miculescu (25 de ani) …Noi chiar am avut încredere că vor începe sezonul, dar la Ofri a fost o recidivă. La Miculescu nu e ușoară afecțiunea aia. Măcar săptămâna trecută a fost la Londra (n.r. Miculescu) și s-a convins că e totul perfect. Problema e următoarea: jucătorii care nu s-au accidentat niciodată, la prima accidentare au foarte mari probleme mentale. E o chestie nouă și te oprește să joci, să te antrenezi”, spune Meme.

este că, la Londra, i s-a spus că totul este în regulă: „Da, acolo este o chestie la cel mai înalt nivel. Doctorul de acolo l-a operat și pe Yamal. Sunt niște chestii de elită”. Mihai Stoica a venit apoi cu vestea foarte bună. Atât Arad, cât și Miculescu, ar putea fi pe bancă în etapa a 5-a, la FCSB – FC Botoșani, luni, 17 august.

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Când vor reveni cei mai importanți fundași centrali de la FCSB, Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu

Tot în emisiunea MM la FANATIK, fanii celor de la FCSB au primit informații și despre Siyabonga Ngezana (29 de ani) și cei mai importanți de la roș-albaștri în ultimele sezoane. Sud-africanul ar putea fi apt 100% abia din septembrie sau după pauza internațională prilejuită de meciurile din UEFA Nations League.

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„Ngezana, septembrie, dar nu știu să spun când în septembrie. Cred că după întrerupere (n.r. meciurile naționalelor) mai degrabă va fi 100%, întreruperea fiind de pe 20 septembrie până pe 10 octombrie. Cred că atunci va fi 100%”, a spus Stoica. În privința lui Mihai Popescu, MM spune că și el va începe, treptat, să se antreneze cu echipa. „Mai e Mișu (Mihai) Popescu care probabil că va începe și el să se antreneze cu echipa. Să sperăm că e bine și să scape de o nouă operație”.

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MM Stoica: „Avem 5 fundași centrali de mare valoare”

În emisiunea de la FANATIK, Mihai Stoica a subliniat faptul că, în acest moment, la FCSB sunt 5 fundași centrali de mare valoare, care pot fi aliniați în orice poziție. „Avem 5 fundași centrali care se aliniază din orice poziție, pentru că Ngezana, în opinia mea, este cel mai bun fundaș central care a venit vreodată în România. Că în sezonul trecut a jucat accidentat e altceva. Doi ani de zile a fost… mai era puțin și trebuiau să se desființeze premiile.

Avem așa: Dawa, naționala Camerunului, Dylan Batubinsika, naționala statului Congo, Mihai Popescu, naționala României, titular, Ngezana, titular în naționala Africii de Sud. Singurul, Andre Duarte care nu poate să fie titular în naționala Portugaliei, pentru că Portugalia are jucători ceva mai buni jucători, dar este un jucător foarte bun”.

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