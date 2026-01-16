Cum arată calculele pentru play-off după FC Argeș – FCSB 1-0. Campioana își complică tot mai mult viața

FCSB a pierdut primul meci al anului 2026 în SuperLiga, 0-1 la Mioveni cu FC Argeș. Singurul gol al meciului a fost marcat de tânărul de doar 18 ani Yanis Pîrvu în minutul 28 la capătul unei faze pornite după ce echipa roș-albastră a pierdut ușor mingea la mijlocul terenului.
După acest rezultat, piteștenii și-au consolidat locul 5 în clasament și au ajuns la 37 de puncte după 22 de meciuri disputate, cu 4 puncte în plus față de Oțelul Galați, echipa de pe locul 6 în acest moment, și la un singur punct în spatele lui Dinamo, formația de pe poziția a 4-a înaintea acestei runde, bineînțeles în condițiile în care cele două încă au de jucat în această etapă cu numărul 22 din SuperLiga. Pe de altă parte însă, este destul de clar că echipa antrenată de Bogdan Andone rămâne implicată cu șanse reale la ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat.
De partea cealaltă, FCSB rămâne după această înfrângere de la Mioveni cu 31 de puncte, pe locul 9 în clasament, la o distanță de două puncte față de ocupanta poziției a 6-a, ultima de play-off, Oțelul Galați, dar, în mod evident, și cu un joc în plus disputat de campioana en-titre. De asemenea, alte două echipe rămân peste formația roș-albastră în clasament, indiferent de ce se va mai întâmpla până la finalul acestei etape. Este vorba despre UTA Arad, cu 32 de puncte, și U Cluj, cu 33 de puncte. În plus, avansul lor față de FCSB se poate chiar mări în măsura în care ele vor obține ceva din meciurile pe care le au de disputat în această rundă.
În plus, Farul Constanța, 27 de puncte, și CFR Cluj, 26 de puncte, se pot apropia foarte mult de FCSB în cazul în care își vor câștiga meciurile din această etapă. Mai mult, distanța dintre FCSB și formațiile de pe primele locuri în prezent în SuperLiga rămâne una considerabilă și, de asemenea, se poate chiar mări până la finalul etapei.
Așadar, liderul Universitatea Craiova se poate distanța chiar la 12 puncte în cazul în care oltenii se vor impune în această rundă. Toate aceste aspecte nu fac decât să transforme finalul de sezon regulat din SuperLiga într-unul chiar și mai spectaculos și mai echilibrat decât era deja, iar în acest context este esențial să avem o privire de ansamblu asupra programelor echipelor, mult mai multe decât în alți ani, implicate în lupta pentru play-off.
Până la finalul sezonului regulat, FCSB mai are de jucat pe teren propriu cu CFR Cluj, Csikszereda, FC Botoșani, Metaloglobus și U Cluj, iar în deplasare cu Oțelul Galați, Universitatea Craiova și UTA Arad.
De asemenea, în această perioadă campioana va mai avea de jucat și în grupa de Europa League, cu Dinamo Zagreb în deplasare și pe teren propriu cu Fenerbahce, dar și în ultima etapă a fazei grupelor din Cupa României pe terenul Universității Craiova.
Așadar, este vorba despre un program foarte încărcat pentru echipa roș-albastră, în mod evident o problemă destul de mare pentru FCSB în contextul luptei pentru play-off, în contextul în care contracandidatele se pot concentra în principiu doar pe lupta din campionat, minus acea „paranteză” din Cupa României pentru unele dintre ele.
Pe de altă parte însă, campioana ultimelor două ediții din SuperLiga dispune totuși și de un lot în linii mari superior față de cele mai multe dintre rivale, în primul rând din punct de vedere numeric, dar și din perspectivă valorică. Astfel încât se poate spune că această chestiune poate echilibra într-o anumită măsură deficitul generat de program.
În ceea ce îi privește pe cei de la FC Argeș, ei mai au de jucat până la finalul sezonului regulat cu Metaloglobus, U Cluj, Petrolul Ploiești și Dinamo în deplasare, respectiv cu UTA Arad, Hermannstadt, Farul Constanța și Unirea Slobozia pe teren propriu. Bineînțeles că în configurația finală a play-off-ului și play-out-ului va conta foarte mult ce se va întâmpla în meciurile directe dintre echipele care își propun o clasare în primele 6 la finalul sezonului regulat.
Din acest punct de vedere, cei de la FCSB sunt avantajați într-o măsură destul de mare de faptul că au „scăpat” deja de duelurile cu rivalele bucureștene, Dinamo și Rapid. Astfel, dintre formațiile care își propun să se lupte la câștigarea titlului, campioana en-titre mai are de înfruntat doar Universitatea Craiova.
Pe de altă parte însă, după cum s-a notat anterior, echipa roș-albastră tot mai are meciuri contra unor grupări cu pretenții, cum ar fi CFR Cluj, FC Botoșani, Oțelul Galați, UTA Arad și chiar U Cluj. Așadar, se poate spune că lucrurile se mențin echilibrate și din această perspectivă, deci speranța echipei lui Gigi Becali ar rămâne să acumuleze cât mai multe puncte din jocurile rămase și să spere în rezultate favorabile la meciurile rivalelor, în principiu cât mai multe rezultate de egalitate.
Pe de altă parte însă, liderul Universitatea Craiova mai are de jucat atât cu Dinamo și Rapid, ambele în deplasare, cât și, bineînțeles, cu FCSB pe teren propriu, la doar trei zile de la momentul în care acest joc se va disputa și în Cupa României, tot în Bănie. De asemenea, Rapid și Dinamo mai au de jucat și între ele, cu giuleștenii în postură de gazdă, o altă chestiune de care cei de la FCSB ar putea profita în cazul în care ei vor reuși să adune un număr important de puncte în perioada respectivă. Mai mult, în chiar ultima etapă a sezonului regulat, „câinii” vor merge în Gruia pentru duelul cu CFR Cluj, unul care se anunță încă de pe acum unul foarte complicat pentru echipa lui Kopic.
U Cluj s-ar putea dovedi unul dintre „arbitrii” acestei lupte pentru play-off în etapele rămase de disputat din sezonul regulat. „Șepcile roșii” vor juca în această perioadă atât cu Dinamo, Rapid, CFR Cluj, FC Botoșani și FCSB, toate meciurile în deplasare, cât și cu FC Argeș și Oțelul Galați pe teren propriu. În aceeași categorie se înscriu și cei de la Farul Constanța, dar și cei de la CFR Cluj, care de asemenea vor juca multe meciuri în compania unor echipe cu pretenții la play-off.
