Cum arată Carlos Alcaraz după ce și-a schimbat look-ul. Câștigătorul US Open s-a ținut de promisiune. „Noul număr 1”

Carlos Alcaraz și-a luat fanii prin surprindere. Câștigătorul US Open 2025 a făcut acum ceva timp o promisiune și se pare că s-a ținut de cuvânt. Drept dovadă, în prezent, Alcaraz se poate lăuda cu un nou look.

Vechea tunsoare a lui Carlos Alcaraz a creat controverse

Carlos Alcaraz și-a respectat promisiunea pe care a făcut-o după . Tenismenul a promis că va adopta un look îndrăzneț și se pare că nu a bătut în retragere. Spaniolul, care a recâștigat locul 1 mondial în urma victoriei din finală împotriva lui Jannik Sinner, le-a dezvăluit fanilor noua sa tunsoare.

Povestea schimbării de look a început la New York. Acolo, fratele său mai mare, Alvaro, i-a stricat accidental tunsoarea chiar înainte de turneu. Singura soluție pentru ca părul să arate decent a fost să-l radă complet. După ce s-a lăsat pe mâna fratelui său, Alcaraz s-a trezit cu un tuns neuniform care a stârnit multe discuții printre fani.

Alcaraz nu s-a lăsat afectat de comentarii. Din contră, a dat tot ce a avut mai bun pe teren și nu a pierdut niciun set până în finală. Tânărul de 22 de ani, care obișnuiește să-și marcheze victoriile în turneele de Grand Slam cu un nou tatuaj, a anunțat că anul acesta va sărbători altfel. Întrebat dacă are de gând să facă ceva cu noua sa freză, Carlos Alcaraz a avut replica perfectă.

„Și mai bine. Și mai bine. Veți vedea. Veți vedea. Surpriză, surpriză!”, a spus Alcaraz.

Câștigătorul US Open 2025 are un nou look

După tunsoarea eșuată făcută de fratele său, Carlos Alcaraz a decis să se lase pe mâna profesioniștilor. Astfel, a apelat la frizerul său personal, Victor Martinez. Tot el a fost și cel care a dezvăluit noul look la lui Alcaraz pe Instagram, însoțit de mesajul:

„Noul număr 1 cu un nou look. Carlos, suntem nebuni.”

La rândul lui, Carlos Alcaraz a postat și el o serie de imagini care arată întreaga aventură a părului său, de la greșeala lui Alvaro cu mașina de tuns, la testul cu o perucă blondă, până la imaginea finală cu folie pe cap înainte de marea dezvăluire.

La 22 de ani, Alcaraz are multe motive de sărbătoare. Victoria sa în patru seturi împotriva lui Sinner i-a adus al șaselea titlu de Grand Slam, al doilea la New York. Victoria i-a adus și titlul de cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă multiple turnee majore pe toate cele trei suprafețe.

După o serie de victorii, inclusiv la Cincinnati Open și în proba de dublu mixt la New York, pentru Cupa Davis, pentru a se odihni. Următorul său turneu va fi Laver Cup în San Francisco, între 19–21 septembrie, unde va face parte din echipa Europei alături de Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud și alții.