Cum arată casa boierească în care a copilărit cea mai bătrână mamă din lume. Adriana Iliescu, născută într-un adevărat conac

Pe 31 mai 1938 se năștea, în Craiova, Adrian Iliescu. Deși copilăria a petrecut-o alături de bunicii săi, la Bălceștii de Vâlcea, cea mai bătrână mamă din lume s-a mutat, mai apoi, alături de părinții ei, în Cetatea din Bănie. A locuit într-o superbă casă boierească, un conac ce se întorcea după soare și care atrăgea, în mod inevitabil, privirile tuturor și invidia vecinilor care-și duceau zilele în case obișnuite și mult mai modeste. Părinții ei, doi intelectuali – tatăl jurist și mama profesoară, Aurelian și Maria, și-au dorit tot ce este mai bun atât pentru Adriana, cât și pentru fratele ei.

Cum arată astăzi casa boierească în care a locuit Adriana Iliescu

Situată în Craiova, pe strada Tudor Vladimirescu, casa boierească în care a trăit și impunătoare până și astăzi. Cea mai bătrână mamă din lume și-a luat inima în dinți în anul 1956, plecând la București, în căutarea unui viitor strălucit. În locuință au rămas părinții, despre care nu se cunosc prea multe detalii în urma plecării Adrianei din casa părintească din Cetatea Băniei.

Astăzi, în 2022, casa boierească în care a trăit Adriana Iliescu nu mai strălucește ca odinioară, însă trebuie să recunoaștem că este o clădire pe care nu o poți ignora. Reporterii FANATIK au vizitat strada pe care și-a petrecut Adriana Iliescu timpul, în copilărie și adolescență și au admirat casa în care a locuit.

Conacul boieresc nu este prea îngrijit, pesemne că cei care l-au cumpărat (două familii care nu au nicio legătură nici cu Adriana Iliescu, nici cu familia acesteia și despre care nu se cunosc informații cu privire la momentul achiziționării clădirii) nu prea îi acordă mare importanță clădirii. Tencuiala e veche, culorile s-au pierdut din cauza ploilor și a ninsorilor, geamurile au rămas vechi, acoperișul nu este nici el într-o stare prea bună, iar în curte răsar, falnici, 2 brazi bătuți de vânt.

Singurele îmbunătățiri se zăresc în privința gardului înalt, care nu-ți permite să vezi prea multe lucruri în curte, dar și în privința unui interfon cu funcție video, care, de fapt, nu funcționează…

Vecina Adrianei Iliescu, dezvăluiri despre cea mai bătrână mamă din România

De la geam, o bătrână stă și privește către . Pentru că ne dorim să aflăm mai multe de la ea, îi facem semn cu mâna și o chemăm la ușă. Bătrânică și greoaie, tanti Maria Luca, așa cum ne-a spus că se numește, vorbește tare și cere să i se vorbească la fel de tare, căci anii i-au slăbit auzul.

O întrebăm despre Adriana Iliescu – trebuie să o cunoască, mai ales că ne spune că locuiește pe strada Tudor Vladimirescu de o viață.

„O cunosc, cum să nu? I-am cunoscut și pe părinții ei. Erau mari învățați și oameni foarte respectați aici, în Craiova. Nu am fost prieteni, dar de bună ziua, la poartă, ne-am găsit tot timpul. Adriana era frumoasă, era o fată isteață și foarte înfiptă, o olteancă veritabilă.

A plecat demult, n-am mai văzut-o decât la televizor. A avut ea soarta asta, să nu aibă noroc de copii la tinerețe, dar Dumnezeu i-a dat atunci când a considerat el”, ne-a dezvăluit tanti Maria, în exclusivitate, despre cea mai bătrână mamă din România.

„Era o fată cuminte, învăța bine și niciodată nu se auzea nici musca la ei în casă. Am stat aici toată viața cu copiii mei, dar au plecat, și-au făcut rostul lor. Am rămas doar eu și Bobby (n.r. – cățelul care a însoțit-o la ușă)”, ne-a mai spus tanti Maria.

”Să-i dea Dumnezeu sănătate”

Ne pregătim să plecăm, căci nu se vede nici țipenie de om în curtea fostei locuințe a Adrianei Iliescu, să aflăm mai multe, când vedem o altă vecină care e gata să pună zăvorul la poartă, căci urma să se întunece în curând.

Dorind să aflăm mai multe, mergem și la tanti Elena, zisă Nuța. Se sperie puțin văzând că vrem să o întrebăm ceva, pesemne că în România oamenilor încă le mai este teamă atunci când sunt abordați, din senin, cu expresia: „Fiți amabil/ă, aș vrea să…”

După ce îi spunem bătrânei despre ce este vorba, se liniștește. Și se pare că ne aude ceva mai bine decât tanti Maria Luca!

„Au cumpărat unii aici, nu sunt rude de sânge cu Adriana și nici cu Aurel și Maria (n.r. – părinții Adrianei Iliescu). Nu prea stau, mamă, pe aici. Mașinile astea două de la poartă (n.r. indică spre cele două autoturisme parcate în fața porții conacului boieresc) sunt ale lor, vin rar aici. O știu pe Adriana, dar nu mai știu nimic de ea de când era pe aici. Nu am știut nici că a făcut copil. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Un copil e o binecuvântare chiar și la o vârstă mai înaintată…”, ne-a mărturisit și tanti Nuța.

Adriana Iliescu a devenit mamă la aproape 67 de ani

Pe data de 16 ianuarie 2005, Adriana Iliescu devenea cea mai bătrână mamă din lume. Năștea o fetiță sănătoasă tun, pe care a numit-o, mai apoi, Eliza Maria Bogdana. Povestea ei s-a răspândit în toată lumea, așa că nu mare i-a fost mirarea atunci când chiar jurnaliștii de la DailyMail au vizitat-o chiar în apartamentul său de 2 camere, din Capitală, la scurt timp după ce a născut.

„Mi-am dorit cu atâta ardoare toată viața să am un copil al meu și cred că numai femeile pot intelege cu adevărat! Am reușit cândva să rămân însărcinată, urma să nasc gemeni, dar, din păcate, nu s-a mai întâmplat. Nici bărbatul alături de care am trăit o frumoasă poveste de dragoste în tinerețe nu mi-a împărtășit dorința de a avea copii.

De aceea, sfatul meu pentru toate femeile din lume este să manifeste prudență mare în sănătate. Și dacă își doresc cu adevărat un copil, indiferent pe ce cale, să creadă în Dumnezeu și să aibă grijă de corpul lor. Eu am perseverat în dorința mea, am crezut în menirea mea de mamă și, după nouă ani de tratament, iată, chiar la această vârstă contestată de unii, aprobată de alții s-a produs minunea: sunt mamă și sunt fericită”, declara, la vremea respectivă, Adriana Iliescu, pentru presa britanică.