Cum arată casa de 400.000 de dolari a Nadiei Comăneci din America. Cum și-a decorat sufrageria, puțini oameni au așa ceva pe pereți

Cum arată casa de 400.000 de dolari a Nadiei Comăneci din America

Vedeta stă de 20 de ani în Norman, un mic orășel american. Dar faptul că stă într-un oraș mai mic nu înseamnă că vedeta a vrut o casă modestă.

Nadia Comăneci are o casă de circa 400.000 de dolari. Casa Nadiei Comăneci are circa 310 metri pătrați. Vedeta are o sufragerie imensă la parterul casei sale.

Gimnasta a decorat livingul casei sale cu multe tablouri cu ea însăși, dar și cu alte personalități. De asemenea, aceasta are inclusiv mesaje de la președinți sau alți sportivi de top.

Desigur, nu lipsesc nici fotografiile de familie ale Nadiei Comăneci. Aceasta are în casa ei de lux și poze cu băiatul și soțul ei.

Nadia Comăneci, casă de lux în America

Vila în care locuiește Nadia Comăneci cu familia ei este construită în 1992. Aceasta are patru dormitoare, 4 băi și o piscină.

mai dețin o altă proprietate, de această dată în California. Vedeta și soțul ei, tot fost gimnast, mai dețin o casă de vacanță în California.

Valoarea acesteia este estimată la două milioane de dolari! De altfel, vedeta și soțul ei au reușit să strângă o avere impresionantă de-a lungul timpului. Aceștia ar avea circa 25 de milioane de dolari.

Nadia Comăneci primește de la statul român o rentă viageră pentru activitatea sa. Gimnasta care a reușit să obțină primul zece din lume primește puțin peste 13.000 de lei de la guvernul țării noastre.

Vedeta spunea că cel mai important zece din viața ei a fost cel de la nașterea fiului său. Dylan Paul Conner are acum 17 ani și locuiește cu părinții săi în vila lor de lux din America.