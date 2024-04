Cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește. Artistul a investit o mulțime de bani pentru a-și îndeplini acest vis

Cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește? Artistul a luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Acesta a decis să își facă o casă la țară și se pare că este destul de implicat în acest proces.

Cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește

Puya se poate declara un om împlinit. La cei 43 de ani ai săi, artistul are o familie superbă și mare la care probabil visa de multă vreme. .

ADVERTISEMENT

Iar acum, pentru ca tabloul să fie complet, Puya a decis să își construiască o casă. Nu în oraș, ci la țară, iar artistul muncește de zor astfel încât locuința să iasă așa cum își dorește el.

Pentru cei care nu știu, când nu e în oraș, pe scenă, ori la studio, artistul se retrage la țară. Aici, el își construiește casa visurilor, pe care a denumit-o ” Casa Puymici”. Și se pare că artistul este destul de ambițios.

ADVERTISEMENT

Cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește? Se pare că artistul a investit destul de mult în această locuință. Și nu îi pare rău deloc, ci din contră, este mândru de realizările sale.

Iar dacă mulți se gândeau că artistul doar așteaptă să fie gata, adevărul este că este implicat fizic. De altfel acesta postează pe canalul său de YouTube diferite clipuri video în care cum merg lucrurile.

ADVERTISEMENT

Construcția prinde contur pe zi ce trece, ia artistul are speranțe mari. „Am început treaba aici la casă și am mai făcut o căsuță, deci am două căsuțe”, a spus el în cadrul unui videoclip pe pagina de YouTube.

Ce schimbări a făcut artistul în viața sa

Acum că am aflat cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește, trebuie să amintim și de schimbările pe care artistul le-a făcut. Se pare că acesta vrea să aibă un stil de viață mai sănătos. Iar un pas în acest sens l-a reprezentat chiar alimentația.

ADVERTISEMENT

Artistul muncește pentru noua sa grădină bio. El a publicat și câteva imagini de acolo, iar fanii au fost încântați de activitatea pe care acesta o are. Se pare, deci, că deși nu e pe scenă, Puya încearcă să fie destul de activ.