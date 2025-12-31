Cum arată casa din Londra a lui Radu Drăgușin. Ce îi place să experimenteze în capitala Angliei

ADVERTISEMENT

După multe luni complicate, Radu Drăgușin a revenit din nou pe teren într-un meci de Premier League. Fundașul român a prins câteva minute în victoria obținută de echipa sa în fața celor de la Crystal Palace. Clubul Spurs a realizat un documentar special pentru stoperul echipei naționale, în care acesta vorbește despre viața și cariera sa.

Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Spurs după 332 de zile!

În acest documentar, Radu Drăgușin a explicat cum a reușit să depășească accidentarea Nu mai puțin de 332 de zile stoperul a stat departe de teren. El a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, iar recuperarea nu a fost deloc ușoară.

ADVERTISEMENT

Totuși, fotbalistul român a muncit din greu în sala de forță și speră ca 2026 să fie anul său. Radu trebuie să se lupte pentru un loc de titular la Tottenham și își dorește să fie în cea mai bună formă la meciul pe care România îl va juca cu Turcia, în luna martie.

Radu Drăgușin și viața în Londra. Imagini din casa fundașului român

În documentar a fost prezentată și casa din Londra a lui Radu Drăgușin. Fundașul român locuiește împreună cu logodnica sa, Ioana. Cei doi au și un cățel, pe care îl iubesc foarte mult și îl scot zilnic la plimbare.

ADVERTISEMENT

„Ne place Londra. Ne place să încercăm lucruri noi, să mâncăm la restaurante. Când am ajuns la Spurs a fost, de fapt, prima dată când mergeam la Londra. Agentul meu mi-a zis: «Spurs te vrea». Mereu am vrut să joc în Premier League. Să mă bat cu cei mai buni. Dacă joci cu cei mai buni, ești printre cei mai buni. Până la urmă, totul a fost despre Spurs”, a explicat fundașul român.

ADVERTISEMENT

Cum a cerut-o în căsătorie Radu Drăgușin pe Ioana Stan

Fotbalistul a recunoscut că momentul a fost unul extrem de emoționant și că a fost destul de stresat înainte să îi ofere inelul.

„Știam că o voi cere. I-am spus că în seara aceea îi voi face o surpriză. Nu puteam să îi spun ce surpriză. În momentul acela eram super stresat. Trebuia să îi spun tot ce aveam de spus fără să uit prea multe. Nici nu putea vorbi când a auzit. A fost un moment frumos, un final fericit după acea accidentare. Dumnezeu lucrează în moduri greu de înțeles”, a continuat Radu Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Mai mult, fotbalistul de la Spurs a spus câteva cuvinte și despre coafura sa: „Nu m-am gândit să mă tund, dar o să vină și ziua aceea. (N.r. Ioana: Nu are voie.) O să vină și ziua aia, cândva”.

Marele hobby al lui Radu Drăgușin. Cum se relaxează după antrenamente

Radu Drăgușin are și un hobby. Fundașul român s-a îndrăgostit de șah și adesea joacă fie cu colegii, fie singur, atunci când are timp. Fotbalistul se relaxează în acest fel, iar orice gând dispare în momentul în care se concentrează pe piesele de pe tabla de joc.

„Chiar dacă muncim din greu, avem nevoie și de altceva. Hobby-ul meu este șahul. Nu poți fi distras. Acesta este modul meu de a bloca gândurile rele. Am un set de șah din Bali. L-am luat când am fost acolo. Am început când eram mic. M-am uitat la serialul «Queen’s Gambit» și am început să joc tot mai mult. Am început să înțeleg jocul. Joc mereu când am ocazia”, spune fotbalistul.

În plus, fundașul român a făcut și o comparație între viața pe care o duce în Londra și cea din România. Radu Drăgușin este recunoscut instant în țară de toată lumea, însă nu refuză niciodată o poză. Mai mult, fotbalistul se bucură nespus atunci când copiii vin la el pentru o fotografie.

„În România este destul de greu. Nu aș putea să ies cu cățelul. Lumea mă recunoaște foarte ușor. Nu spun niciodată nu la o fotografie. Noi jucăm pentru fani. Ei sunt cel mai important lucru în fotbal. Mă simt extraordinar, mai ales când văd copii care vin și se uită la mine. Este o senzație minunată”, explică, cu ceva emoții, fundașul de la Spurs.

Radu Drăgușin, expert în bucătărie

O altă mare pasiune a lui Radu Drăgușin este gătitul. În perioada în care a jucat în Serie A, fotbalistul s-a specializat în mâncare italiană, iar în documentarul postat de Spurs prepară o porție de carbonara după rețeta tradițională.

„A trebuit să învăț să gătesc. (N.r. face carbonara.) M-am învățat singur. La început măsuram totul. Acum mă descurc din instinct. În Italia luam mereu Parmigiano Reggiano. Aici nu prea găsesc”, mai povestește Radu Drăgușin.