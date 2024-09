Cum arată casa Elenei Lasconi din Câmpulung Muscel. A investit bani mulți în locuință

Cum arată Elenei Lasconi din Câmpulung Muscel. A investit bani mulți în locuință. Șefa partidului Uniunea Salvați România (Save Romania Union) a achiziționat imobilul în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Și-a dorit foarte mult să facă acest pas și a făcut schimbarea. Nu a putut să-și cumpere o casă pe Valea Prahovei pentru că nu avea necesare, însă a putut să ia un teren în localitatea pe care o conduce.

Imobilul cu un etaj este acoperit cu numeroase panouri fotovoltaice. La intrarea în curte se găsește o boltă de viță de vie, unde a fost așezată o masă cu două scaune pentru a savura prânzul atunci când este cald afară.

În spatele casei Elena Lasconi are o livadă cu pomi fructiferi, printre care se numără pruni și gutui. De asemenea, are și o magazie cu lemne. Președintele USR se bucură și de o zonă de relaxare care are grătar și bănci.

Elena Lasconi, despre traiul într-o zonă de munte

Elena Lasconi are o curte cu o suprafață foarte mare, de 5.000 de metri pătrați. În spatele livezii are un pârâu, dar și o grădină cu legume. Obișnuiește să petreacă foarte mult timp afară, cu diverse treburi gospodărești.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un șorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul.

Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung.

Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul. Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată.

Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici”, a declarat Elena Lasconi, conform .