Cum arată casa Prințului William și a ducesei Kate. Imagini din interiorul locuinței în care locuiesc cu copiii lor

Prințul William și ducesa Kate plănuiesc să se mute din casa în care își petrec cel mai mult timp – apartamentul 1A de la Palatul Kensington din Londra.

Cum arată casa ducilor de Cambridge. Cum este decorată

Cei doi duci se pregătesc pentru a se muta din această casă superbă în care stau cu cei trei copii ai lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, pentru a petrece mai mult timp cu , având în vedere și vârsta înaintată a acesteia.

Ce înseamnă, mai exact, o mutare a ducilor de Cambridge? Aceștia nu numai că ar fi mai aproape de regina Angliei, ci și de alte rude ale lor, cum ar fi prințul Edward și contesa de Wessex sau Eugenie și Jack Brooksbank.

De asemenea, au și un refugiu la țară pe domeniul Sandringham de care s-ar putea bucura dacă s-ar muta.

Sursele arată că ducii urmează să își păstreze și casa, chiar dacă ar urma să se mute. Proprietatea are cinci camere de recepție, trei dormitoare principale, vestiare, o creșă de noapte și de zi. De asemenea, aceasta mai are și locuințe pentru personal.

Ducesa de Cambridge are în biroul său o colecție de cărți Penguin Clothbound Classics, unde există și un birou mare din lemn și un scaun demn de o ducesă.

În ceea ce privește biroul Prințului William, acesta este tot din lemn masiv, în spatele său fiind un șemineu care are deasupra o oglindă, dar și o imprimantă.

De asemenea, prințul are și o lampă decorată în stil antic pe birou. Față de biroul soției sale, prințul are în plus și un corp suplimentar din lemn, pe care se află imprimanta.

O altă zonă a casei lor a fost dezvăluită de ducesă în timpul unei videoconferințe pentru a marca Săptămâna comemorării. Aceasta se află, cel mai probabil, în living.

Kate Middleton stă pe o canapea de culoară bej, cu perne decorative colorate: unele roșii, iar altele cu model înflorat. Pe peretele din spatele acesteia se află mai multe taboluri, dar și o masă, unde se află mai multe fotografii de familie.

Tot acolo se află și trei vaze, două dintre ele fiind doar decorative, în timp ce în a treia, aflată pe mijloc, se află flori de culoare albă.

Imagini din casa ducilor de Cambridge

Mai multe detalii din casa lor au arătat ducii atunci când i-au găzduit pe Michelle și Barack Obama în 2016, pe vremea când acesta era președinte al Americii.

Aceștia au stat și au discutat în salonul casei lor, o cameră foarte luminată, cu mai mult de șase veioze, similare cu cele care se găsesc în biroul Prințului William.

Există, de asemenea, două canapele asortate așezate în această cameră, care sunt despățite pe mijloc de masă superbă, joasă, de culoare bej, cu multe detalii încrustate.

În acest salon mai există și o bibliotecă, deasupra căreia există un tablou. Există, de asemenea, și trei mese decorative. Tonurile existente sunt de bej și auriu, lucru respectat și de scaune. Nu puteau lipsi nici florile.

Tot în cadrul acestei vizite, ducii au arătat și cadoul primit de la Barack Obama pentru fiul lor George: un căluț balansoar din lemn.